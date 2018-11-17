إيران تستعد لعمليات عسكرية في أرض باكستان

هسبريس ـ مُتابعة

أكد وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن بلاده مستعدة لشن عمليات مكافحة إرهاب في الأراضي الباكستانية بعد اختطاف 14 من الحرس الإيراني على الحدود.

وقال الوزير، وفقا للتلفزيون الوطني الإيراني، "نحن مستعدون لشن عمليات في مناطق يتواجد فيها الارهابيون في باكستان تحت اشراف الجانب الباكستاني وبتصريح منه".

وأوضح أن هذه العمليات ستنفذ حال استدعت الضرورة، وإذا لم يقدر الجانب الباكستاني القيام بها لسبب ما. وأضاف: "لم نتحرك في الجانب الآخر من الحدود، حتى الان، لاحترام سيادة باكستان".

وأشار إلى أن إيران تأمل في تعزيز الحكومة الباكستانية للتعاون الأمني على طول الحدود المشتركة.

وأعلنت إسلام آباد، منذ يومين، تسليم قوات الأمن الباكستانية خمسة من عناصر الحرس الإيراني المختطفين في منتصف أكتوبر الماضي، من نقطة تفتيش على الحدود حيث تنشط جماعات سنية متشددة معارضة لحكومة طهران.