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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تستعد لعمليات عسكرية في أرض باكستان

إيران تستعد لعمليات عسكرية في أرض باكستان

إيران تستعد لعمليات عسكرية في أرض باكستان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 17 نونبر 2018 - 21:51

أكد وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أن بلاده مستعدة لشن عمليات مكافحة إرهاب في الأراضي الباكستانية بعد اختطاف 14 من الحرس الإيراني على الحدود.

وقال الوزير، وفقا للتلفزيون الوطني الإيراني، "نحن مستعدون لشن عمليات في مناطق يتواجد فيها الارهابيون في باكستان تحت اشراف الجانب الباكستاني وبتصريح منه".

وأوضح أن هذه العمليات ستنفذ حال استدعت الضرورة، وإذا لم يقدر الجانب الباكستاني القيام بها لسبب ما. وأضاف: "لم نتحرك في الجانب الآخر من الحدود، حتى الان، لاحترام سيادة باكستان".

وأشار إلى أن إيران تأمل في تعزيز الحكومة الباكستانية للتعاون الأمني على طول الحدود المشتركة.

وأعلنت إسلام آباد، منذ يومين، تسليم قوات الأمن الباكستانية خمسة من عناصر الحرس الإيراني المختطفين في منتصف أكتوبر الماضي، من نقطة تفتيش على الحدود حيث تنشط جماعات سنية متشددة معارضة لحكومة طهران.

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1 - كما تدين تدان السبت 17 نونبر 2018 - 22:18
وهل إران في سوريا والعراق واليمن وغيرها تفرق التمر على السنة،إران متل إسرائل يد تضرب ويد على العين تنحط،أقول لإران المسلمين إخوة كفاكي تعبئتهم بفكرك العنصري ليكونو ضض وطنهم و أولياء أمورهم والطاعة والإلاهة لمرشدهم.
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2 - Abou majd السبت 17 نونبر 2018 - 22:23
وهو اكبر خطا استراتيجي قد ارتكبه ايران في حق شعبها والشعب الباكستاني والمنطقة برمتها ويؤدي الشعب الايراني والأمة الاسلامية الثمن غاليا أي هجوم على باكستان سيعتبر هجوما على التحالف العربي الموالي لامريكا وسيدخل في حرب عراقية جديدة على النظام الايراني التعامل بحكمة اتجاه الاحداث لمنطقة الخليج لا تتحمل المزيد من العنف وتبديد الاموال وإدارية الآلة الحربية المغربية والشرقية
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