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كُتّاب وآراء
الفاتيكان: "مشهد المهد" لهذه السنة من الرّمال
ذكر الفاتيكان أن مشهد عيد ميلاد المسيح (مشهد المهد) هذا العام، بساحة القديس بطرس، سيكون نحتا ضخما على الرمال.
وتنقل شاحنات كميات ضخمة من الرمال عبر إيطاليا، من بلدة جيسولو السياحية القريبة من فينيسيا إلى روما، من أجل مشهد المهد.
وأضاف الفاتيكان أن أربعة فنانين، من أمريكا وروسيا والتشيك وهولندا، يعتزمون نحت التماثيل حول الطفل يسوع في مذود من 700 طن من الرمال.
من المقرر أن يقدم البابا فرنسيس "مشهد المهد" في السابع من دجنبر المقبل، بعدها تُضاء شجرة عيد الميلاد التقليدية بالساحة.
وتأتي الشجرة هذا العام من منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الايطالية، التي تضررت بشدة من العواصف في الأسابيع الماضية.