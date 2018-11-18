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كُتّاب وآراء
رئيس كولومبيا يقدم حساب أول 100 يوم بالسلطة
قدم رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، كشف حساب عن أول 100 يوم في السلطة، مبرزا أهمية المساواة من أجل المضي قدما إلى الأمام.
وقال دوكي في برنامج خاص عبر شبكة الإذاعة والتلفزيون الوطني بكولومبيا: "بلدنا يحتاج أن إلى تكون المساواة عي الهدف الرئيسي لحكومتنا وللجميع، عندما لا توجد مساواة تنتج مشكلات كبيرة في المجتمع".
وتابع الرئيس الكولومبي: "عندما تكبر الفجوات في المجتمع يظل المواطنون الأكثر عوزا يعانون من الإقصاء".
وكان دوكي قد تسلم السلطة في السابع من غشت، بعدما فاز أمام منافسه اليساري جوستافو بترو التابع لحركة "كولومبيا الإنسانية".