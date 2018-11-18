اعتقال "رامبو" في جمهورية أفريقيا الوسطى

هسبريس - رويترز

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مطلوبا مشتبها بارتكابه جرائم قتل وترحيل وتعذيب لمسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى اعتقل وسُلم للمحكمة التي مقرها هولندا.

واتهمت لجنة تحقيق، تابعة للأمم المتحدة، قائد جماعة مسيحية مسلحة يدعى ألفريد يكاتوم، وهو عضو حالي في البرلمان كان معروفا باسم "رامبو"، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستهدافه سكانا مسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وذكرت المحكمة، في بيان، أنها أصدرت أمرا باعتقال يكاتوم يوم 11 نونبر "لمزاعم مسؤوليته الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين دجنبر من عام 2013 وغشت 2014".

وأضافت المحكمة: "سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى سلمت يكاتوم إلى المحكمة".

ويقول قضاة المحكمة إن يكاتوم يشتبه بأنه كان قائدا لجماعة مسلحة، قوامها نحو 3000 شخص، تنشط ضمن ميليشيا الدفاع الذاتي "أنتي بالاكا"، وهي ميليشيا مسيحية كانت تنفذ هجمات ضد السكان المسلمين بصورة منهجية.