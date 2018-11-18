24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أحمد الدغرني: الأمازيغية اخترقت القصر .. والزفزافي "مهدي منتظر"
- الهامش والتهميش وحرق العلم الوطني
- منظمة الإعلام الجديد تكرم صحافيين بطنجة
- خبراء مغاربة يناقشون تطوير الذكاء الاقتصادي
- أفضل نادل مقهى
رحّال: الأعيان لا يدافعون عن الصحراء.. وتقارير كاذبة تصل الملك (5.00)
زهرة .. أم لثلاثة أطفال تكابد الحياة مع القوارض داخل كهف بإيموزار (5.00)
الجوهري يسافر في "قصة مكلومين" من مسقط رأسه إلى تندوف (5.00)
- رئيس الحكومة يتوجه إلى الزيادة في الأجور دون محاورة النقابات - (119)
- أحمد الدغرني: الأمازيغية اخترقت القصر .. والزفزافي "مهدي منتظر" - (106)
- أسعار المشروبات الغازية والعصائر الصناعية ترتفع بـ20% في المغرب - (89)
- طعن في قانونية "الساعة الإضافية" يصل إلى محكمة النقض بالعاصمة - (81)
- الحموشي يفتح تحقيقا في تظلمات أحد عمداء شرطة - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتقال "رامبو" في جمهورية أفريقيا الوسطى
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مطلوبا مشتبها بارتكابه جرائم قتل وترحيل وتعذيب لمسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى اعتقل وسُلم للمحكمة التي مقرها هولندا.
واتهمت لجنة تحقيق، تابعة للأمم المتحدة، قائد جماعة مسيحية مسلحة يدعى ألفريد يكاتوم، وهو عضو حالي في البرلمان كان معروفا باسم "رامبو"، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستهدافه سكانا مسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وذكرت المحكمة، في بيان، أنها أصدرت أمرا باعتقال يكاتوم يوم 11 نونبر "لمزاعم مسؤوليته الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غرب جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين دجنبر من عام 2013 وغشت 2014".
وأضافت المحكمة: "سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى سلمت يكاتوم إلى المحكمة".
ويقول قضاة المحكمة إن يكاتوم يشتبه بأنه كان قائدا لجماعة مسلحة، قوامها نحو 3000 شخص، تنشط ضمن ميليشيا الدفاع الذاتي "أنتي بالاكا"، وهي ميليشيا مسيحية كانت تنفذ هجمات ضد السكان المسلمين بصورة منهجية.