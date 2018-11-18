مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

هسبريس - و.م.ع

استأنفت مجموعة من المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن الاقتحامات نفذت من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضح أن المستوطنين، شرعوا في تنفيذ جولات في أرجاء المسجد والاستماع إلى شروحات حول الهيكل المزعوم خلال توقفهم في منطقة باب الرحمة بين باب الأسباط والمصلى المرواني داخل الأقصى المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى، اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.