الحوثيون يوقفون استهداف السعوديّين بالصواريخ

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن وقف الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على السعودية، لتشجيع إجراء جولة مشاورات سلام جديدة بنهاية العام الجاري.

وأعلن رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، وقف الهجمات في بيان بثته قناة المسيرة. وقال: "ندعو جميع الأطراف الرسمية لوقف إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على دول العدوان، لإنهاء أي مبرر لاستمرار العدوان والحصار".

وشن الحوثيون العديد من الهجمات بالصواريخ الباليسيتية على الأراضي السعودية في الشهور الأخيرة، ردا على التدخل العسكري بقيادة الرياض ضد الجماعة المتمردة المدعومة من إيران.

وأشار الحوثي إلى أن المبادرة جاءت بناء على دعوات المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتين جريفيث، لكي تسعى كل الأطراف لخفض العدائيات من أجل تشجيع محادثات السلام.

وقال الحوثي: "لو كان التحالف يريد السلام، فنحن مستعدون لتجميد وتعليق العمليات العسكرية في كل الجبهات".