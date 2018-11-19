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كُتّاب وآراء
قافلة هجرة جديدة ترغب في دخول التراب الأمريكي
انطلقت قافلة مهاجرين جديدة من أميركا الوسطى تضم 200 شخص يرغبون في دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرات دخول رغم التهديدات بطردهم، وهذه المرة من السلفادور.
وقال هؤلاء الاشخاص إنهم يفرون من حروب العصابات والبؤس في بلادهم وتجمعوا في ساحة في غرب العاصمة سان سلفادور ثم استقلوا ثلاث حافلات للتوجه الى مدينة سونسوناتي على بعد 66 كيلومترا من ذلك المكان كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. ثم انتقلوا الى غواتيمالا، الدولة الواقعة على الحدود، والتي يرغبون في العبور من خلالها.
وبين هؤلاء المهاجرين هناك العديد من العائلات مع أطفالهم. وقالت امرأة تدعى سيسيليا بونيلا (36 عاما) والتي غادرت الحي الذي كانت تقيم فيه ويشهد حرب عصابات، برفقة ابنيها البالغين من العمر 5 و13 سنة، "الحقيقة هي أنه لم يعد أمامي من خيار". وأضافت: "لا أريد الرحيل لكن ما يمكنني القيام به هنا؟ وحيدة مع طفلين. لم أتلق أي مساعدة من أحد، والعصابات تهددنا. وبالتالي كان من الأفضل الرحيل".
في 13 اكتوبر شكل آلاف الاشخاص من هندوراس قافلة للتوجه إلى الولايات المتحدة وتجمعوا في تيخوانا، البلدة المكسيكية الواقعة على الحدود الاميركية، لكن فرصهم في العبور ضئيلة. وانضم إلى تلك القافلة مهاجرون آخرون وخصوصا من السلفادور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
CES MALHEUREUSES POPULATIONS QUI ONT QUITTÉES LEUR PAYS ALLAIENT RESTER BLOQUÉES A LA FRONTIÈRE ENTRE LE MEXIQUE
ET LES USA SANS AUCUNE CHANCE DE RENTRER EN TERRITOIRE DES USA BIEN PROTÉGÉ PAR LES DES FORCES ARMÉES DU COTE AMÉRICAIN.