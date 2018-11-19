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الرئيسية | خارج الحدود | قافلة هجرة جديدة ترغب في دخول التراب الأمريكي

قافلة هجرة جديدة ترغب في دخول التراب الأمريكي

قافلة هجرة جديدة ترغب في دخول التراب الأمريكي
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 19 نونبر 2018 - 17:39

انطلقت قافلة مهاجرين جديدة من أميركا الوسطى تضم 200 شخص يرغبون في دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرات دخول رغم التهديدات بطردهم، وهذه المرة من السلفادور.

وقال هؤلاء الاشخاص إنهم يفرون من حروب العصابات والبؤس في بلادهم وتجمعوا في ساحة في غرب العاصمة سان سلفادور ثم استقلوا ثلاث حافلات للتوجه الى مدينة سونسوناتي على بعد 66 كيلومترا من ذلك المكان كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. ثم انتقلوا الى غواتيمالا، الدولة الواقعة على الحدود، والتي يرغبون في العبور من خلالها.

وبين هؤلاء المهاجرين هناك العديد من العائلات مع أطفالهم. وقالت امرأة تدعى سيسيليا بونيلا (36 عاما) والتي غادرت الحي الذي كانت تقيم فيه ويشهد حرب عصابات، برفقة ابنيها البالغين من العمر 5 و13 سنة، "الحقيقة هي أنه لم يعد أمامي من خيار". وأضافت: "لا أريد الرحيل لكن ما يمكنني القيام به هنا؟ وحيدة مع طفلين. لم أتلق أي مساعدة من أحد، والعصابات تهددنا. وبالتالي كان من الأفضل الرحيل".

في 13 اكتوبر شكل آلاف الاشخاص من هندوراس قافلة للتوجه إلى الولايات المتحدة وتجمعوا في تيخوانا، البلدة المكسيكية الواقعة على الحدود الاميركية، لكن فرصهم في العبور ضئيلة. وانضم إلى تلك القافلة مهاجرون آخرون وخصوصا من السلفادور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - wood الاثنين 19 نونبر 2018 - 18:11
الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة بدرجة ما عن الأوضاع المزرية التي تعيشها دول أمريكا اللاتينية ، فهي كانت الداعم الأول لكل الأنظمة الفاسدة و الديكتاتوريات الدموية المتواجدة في تلك المنطقة بحجة محاربة الشيوعية كالشيلي و السالفادور و الأرجنتين ، فهذه الدول عرفت حروب أهلية و مجازر ،فقد تم تدمير إقتصادها و حله محل السرقة و الفساد و تجارة المخدرات . و الآن لم يعد لهذه الشعوب إلا الزحف نحو المسؤول عن خرابها !!!
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6
2 - حارگ فمريكان الاثنين 19 نونبر 2018 - 18:16
الآن سكان مدينة تيخوانا الحدودية يتضاهرون لطرد همج السلفادور و الهوندوراس و غواتيمالا. إقتصاد أمريكا ينمو الآن بسرعة كبيرة و يريدون يد عاملة مدربة و بصحة جيدة وليس الأطفال و المعوقين و متناولي المخدرات. القرعة القادمة ستأخد الآلاف من المغاربة حسب معلوماتي. الشباب و جدوا روسكم و تعلموا حرفة بالزربة و ضعوها فالإستمارة. وحظ سعيد لكل المغاربة.
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-4
3 - SAID BENSALAH الاثنين 19 نونبر 2018 - 18:32
LES USA NE POURRAIENT PAS SUPPORTER TOUTE LA MISÈRE DU MONDE ET LES HISPANIQUES PAR MILLIERS ARRIVÉS A LA FRONTIÈRE DU MEXIQUE ET DES USA N'ONT AUCUNE CHANCE DE PÉNÉTRER EN TERRITOIRE AMÉRICAIN.
CES MALHEUREUSES POPULATIONS QUI ONT QUITTÉES LEUR PAYS ALLAIENT RESTER BLOQUÉES A LA FRONTIÈRE ENTRE LE MEXIQUE
ET LES USA SANS AUCUNE CHANCE DE RENTRER EN TERRITOIRE DES USA BIEN PROTÉGÉ PAR LES DES FORCES ARMÉES DU COTE AMÉRICAIN.
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