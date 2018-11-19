24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. دراسة ترصد فوائد جديدة لزيت السمك و"فيتامين د" (5.00)

  3. عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات (5.00)

  4. "في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب (5.00)

  5. لجان الداخلية تحل بمقاطعات الدار البيضاء لفحص صفقات محلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئاسة العراقية تنفي التوسط بين الرياض وطهران

الرئاسة العراقية تنفي التوسط بين الرياض وطهران

الرئاسة العراقية تنفي التوسط بين الرياض وطهران
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 19 نونبر 2018 - 16:30

نفت الرئاسة العراقية أن يكون العراق يلعب دور الوساطة بين السعودية وإيران. ونشرت على موقعها الإلكتروني "نفيا وتوضيحا" لخبر نشرته وسائل إعلام خليجية بأن "إيران تعرض التفاوض على السعودية، وأن الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني".

ونفت الرئاسة الخبر، وشددت على "ضرورة أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة"، وأضافت :"فيما يخص التفاصيل المتعلقة بجولة رئيس الجمهورية برهم صالح الأخيرة، فإننا نكرر ما قاله رئيس الجمهورية في جميع لقاءاته من أن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنيب العراق تداعيات الصراع في المنطقة".

ونقل البيان عن الرئيس تأكيده أن "العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي، في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوّة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - sarah الاثنين 19 نونبر 2018 - 16:46
Berlin a décidé d'imposer des sanctions, et notamment d'interdire l'accès à l'espace Schengen, à 18 citoyens saoudiens qu'elle juge impliqués dans le meurtre de Jamal Khashoggi, a déclaré lundi à Bruxelles le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, précisant que ces sanctions avaient fait l'objet d'une "coordination étroite" avec la France et le Royaume-Uni.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.