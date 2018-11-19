الرئاسة العراقية تنفي التوسط بين الرياض وطهران

هسبريس - د.ب.أ

نفت الرئاسة العراقية أن يكون العراق يلعب دور الوساطة بين السعودية وإيران. ونشرت على موقعها الإلكتروني "نفيا وتوضيحا" لخبر نشرته وسائل إعلام خليجية بأن "إيران تعرض التفاوض على السعودية، وأن الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني".

ونفت الرئاسة الخبر، وشددت على "ضرورة أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة"، وأضافت :"فيما يخص التفاصيل المتعلقة بجولة رئيس الجمهورية برهم صالح الأخيرة، فإننا نكرر ما قاله رئيس الجمهورية في جميع لقاءاته من أن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنيب العراق تداعيات الصراع في المنطقة".

ونقل البيان عن الرئيس تأكيده أن "العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي، في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوّة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى".