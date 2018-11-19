ماي: الخروج من الاتحاد الأوروبي يحظى بالاتفاق

هسبريس - إفي

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم أنه تم الاتفاق بشكل كامل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما سيصعب إمكانية إجراء تغيير، كما يطالب الكثير من المحافظين والمعارضة السياسية في بريطانيا.

وقالت ماي إن "اتفاق الخروج متفق عليه تماما، ويخضع بالطبع للوصول إلى اتفاق كامل حول العلاقة المستقبلية" التجارية، وهو ما يجب أن يحدث في اجتماع المجلس الأوروبي الأحد.

ودافعت ماي عن الاتفاق المثير للجدل الذي جرى الاتفاق عليه مع بروكسل في خطاب بالمؤتمر السنوي لنقابة رجال الأعمال (CBI) والذي أعلن رئيسها جون الان دعمه للاتفاق.

وقالت القيادية المحافظة إن ذلك سيكون أسبوعا من "المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أنه في انتظار "وضع التفاصيل الكاملة للإطار الذي سيحكم العلاقة المستقبلية.

وأضافت "لدي الثقة على قدرتنا التوصل لاتفاق مع المجلس (الأوروبي) وأن أقدمه بعدها إلى مجلس العموم".