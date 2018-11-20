خروج قطار عن سكته يسقط ضحايا في برشلونة

هسبريس ـ مُتابعة

لقى شخص واحد مصرعه، وأصيب 6 آخرون بجروح، في خروج قطار عن سكته بضواحي برشلونة، اليوم الثلاثاء، حسب الحماية المدنية.

وأكدت "روداليس دي كتالونيا"، الشركة المسؤولية عن تدبير قطارات الضواحي والقطارات الجهوية، أن الحادث وقع على الخط 84 الذي يربط "مانريسا" و"سانت فسينس دي كالديريس" نتيجة انهيار أرضي .

رجال الوقاية المدنية تمكنوا من إجلاء 150 راكبا من بين الذين كانوا على متن القطار نفسه.