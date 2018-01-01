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الرئيسية | خارج الحدود | "إسلامي متشدد" يطعن شرطيا في عاصمة بلجيكا

"إسلامي متشدد" يطعن شرطيا في عاصمة بلجيكا

"إسلامي متشدد" يطعن شرطيا في عاصمة بلجيكا
هسبريس ـ رويترز
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 11:35

تعرض شرطي للطعن في وسط بروكسل، اليوم الثلاثاء، في حادث ذكرت صحيفة محلية إنه "هجوم شنه إسلامي متشدد، على ما يبدو"، لكن الشرطة قالت إن "الدافع غير واضح".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المهاجم أصاب الأمني أمام مركز الشرطة الرئيسي بالمدينة، وأضافت أن شرطيا آخر أطلق النار على المهاجم بعد ذلك؛ وأصابه.

ونقلت صحيفة "دي إتش" عن مصادر لم تسمها قولها إن المهاجم كان "يُكبّر"، وأوردت المتحدثة باسم الشرطة: "من المبكر جدا معرفة دافع المهاجم. التحقيق مستمر"، وأضافت أن الشرطي الجريح ومهاجمه نقلا إلى المستشفى، وأن إصابتهما غير خطيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - better call saul الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 11:49
ما هو الفرق بين مسلم و إسلامي ؟
ولماذا يقال هذا مسلم وهذا إسلامي ؟
وما هو الفرق بين المسلمين والإسلاميين؟
لماذا هذا التصنيف ؟
لماذا لا يقال مسلمون فقط ؟
الجواب بسيط الذي يستغل الدين لتحقيق أهدافه الشخصية أو أهداف جماعته يسمى اسلامي وتسمى جماعته اسلاميون كجماعة الاخوان المسلمين الاسلاميين مصدر الإرهاب في العالم
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