"إسلامي متشدد" يطعن شرطيا في عاصمة بلجيكا

هسبريس ـ رويترز

تعرض شرطي للطعن في وسط بروكسل، اليوم الثلاثاء، في حادث ذكرت صحيفة محلية إنه "هجوم شنه إسلامي متشدد، على ما يبدو"، لكن الشرطة قالت إن "الدافع غير واضح".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المهاجم أصاب الأمني أمام مركز الشرطة الرئيسي بالمدينة، وأضافت أن شرطيا آخر أطلق النار على المهاجم بعد ذلك؛ وأصابه.

ونقلت صحيفة "دي إتش" عن مصادر لم تسمها قولها إن المهاجم كان "يُكبّر"، وأوردت المتحدثة باسم الشرطة: "من المبكر جدا معرفة دافع المهاجم. التحقيق مستمر"، وأضافت أن الشرطي الجريح ومهاجمه نقلا إلى المستشفى، وأن إصابتهما غير خطيرة.