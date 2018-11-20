رئيس وزراء إسرائيل يمهّد لزيارة دولة عربية جديدة

هسبريس - د.ب.أ

كشفت هيئة البث الإسرائيلي أن تل أبيب تجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة عربية أخرى ليست لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها.

وذكرت الهيئة أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، موجود حاليا بصورة سرية في هذه الدولة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة.

ووفقا للهيئة فقد رفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ. بينما كان نتنياهو قال، لأعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إنه يتوقع ما وصفه بـ"مفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية".

كان نتنياهو وزوجته قاما، أواخر أكتوبر الماضي، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.