آمال اليمنيين تتجدّد في إنهاء الحرب وتحقيق السلام

هسبريس - د.ب.أ

مع اقتراب موعد المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة الهادفة إلى وضع حد للأزمة اليمنية الطاحنة، تتجدد آمال اليمنيين في أن تقود المفاوضات إلى تقدم فعلي ينهي معاناة "قتلت أحلام الجميع".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت موافقتها على المشاركة في المشاورات المرتقبة في السويد أواخر الشهر الجاري.

كما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية دعمها لتعزيز جهود السلام، ودعا محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، الجهات الموالية له إلى التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول التحالف.

"الحرب قتلت أحلام الجميع"، هكذا وصفت المواطنة اليمنية "حديثة قائد" الحرب في اليمن. وقالت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنها تحلم باليوم الذي يتحقق فيه السلام في بلادها، وأن تعود اليمن كما كانت عليه قبل الحرب التي مزقت البلاد طيلة أربع سنوات.

وأضافت قائد، وهي أم لثلاثة أطفال، وتعيش في العاصمة صنعاء: "الحرب قتلت أحلام الجميع، وأصبح واقعنا مخيفا ومأساويا (...) كلنا أمل في تحقيق السلام والوئام والعيش في واقع أمان واستقرار".

وأعربت عن أملها في أن يجتمع الفرقاء اليمنيون على طاولة المفاوضات، وأن يقود ذلك إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام. وشددت على أن "اليمن لم يعد قادرا على تحمل المزيد من المعاناة والمأساة".

واستطرت قائلة: "نحلم بالسلام لتنتهي الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها: كثيرون يعانون من فقر مدقع ولا يستطيعون شراء المواد الأساسية من جراء ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق".

ويقول عماد حسن، وهو مواطن يمني نزح من الحديدة (غرب اليمن) قبل أشهر إلى العاصمة صنعاء، بحثا عن الأمان بعد اشتعال المواجهات في منطقته بالمحافظة الساحلية، إنه يحلم بأن يعم السلام بلاده كي يتمكن من العودة إلى منزله ويعيش حياة كريمة بعيدة عن التشرد والنزوح.

وقال لـ "د.ب.أ": "نأمل في تحقيق السلام في أقرب وأسرع وقت (...) كفانا قتلا ودمارا وتشريدا ونزوحا، لم تعد لدينا قدرة على البقاء في ظل هذا الوضع البائس".

ولفت حسن، وهو أب لطفلين، أحدهما يعاني من سوء التغذية الحاد والتقزم، إلى أنه يعيش في العاصمة صنعاء ظروفا معيشية صعبة ويعتمد على المساعدات الإنسانية. ومضى بالقول: "نريد حياة كريمة مستقرة لنا ولأولادنا خالية من الخوف والقلق والتوتر".

وأشار إلى أنه وأفراد أسرته يحلمون كثيرا بالعودة إلى منزلهم، وأن يكون المنزل سالما وألا تكون الحرب قد دمرته.