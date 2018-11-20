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الرئيسية | خارج الحدود | الجبير: المساس بالملك وولي العهد "خط أحمر"

الجبير: المساس بالملك وولي العهد "خط أحمر"

الجبير: المساس بالملك وولي العهد "خط أحمر"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:35

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن تحقيق العدالة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، "مطلب سعودي قبل أن يكون دوليا"، وبأن المساس بالملك وولي عهده خط أحمر" وفق تعبيره.

وأوضح الجبير، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن القيادة السعودية "قامت بتوجيه النائب العام بالتحقيق في القضية، ومحاسبة المذنبين، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء، مبرزا أن الملك أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات في رئاسة الاستخبارات العامة، وإعادة هيكلة هذا الجهاز، لضمان عدم حصول مثل هذه الجريمة مستقبلا.

وأضاف أن المملكة لم تحقق في قضية مقتل جمال خاشقجي من أجل الرأي العام الدولي، "بل تم التحقيق فيها لأنها قضية قتل لمواطن سعودي، وهذا أمر غير مقبول وجريمة يجب محاسبة من ارتكبها".

وتابع أن المملكة ستمضي في محاكمة المتهمين في القضية طبقا لما توصلت إليه من أدلة واعترافات، مشددا على أن هؤلاء الأشخاص "ارتكبوا جريمة مضاعفة بتقديمهم تقريرا مضللا حول حقيقة ما حدث في القنصلية ذلك اليوم".

وكشف الوزير السعودي أن السلطات التركية أكدت للرياض، ردا على استفسارات "على أعلى المستويات"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي، داعيا أنقرة إلى تقديم الأدلة التي بحوزتها إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.

كما أشار الجبير إلى أن علاقات السعودية بالولايات المتحدة الأميركية "علاقات استراتيجية، وتجمعنا مصالح مشتركة مهمة وحيوية لأمن واستقرار المنطقة والعالم" مؤكدا حرص القيادة السعودية على "الحفاظ على هذه العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية" بين واشنطن والرياض.

وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد لهم صلة بالقضية، لفت إلى أن هذه العقوبات فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها، موضحا أن المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بين المملكة وحلفائها.

وجدد الجبير رفض بلاده "محاولات الاستغلال السياسي" لقضية خاشقجي، مؤكدا أن "ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية يكفل تحقيق العدالة، ومحاسبة المتهمين، ويقطع الطريق على محاولات تسييس القضية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبدالله الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:52
هدا المنطق هو ما يقود عادة الى كوارث تقضي على الملايين . منطق الشطرنج يموت الجميع من أجل شخص واحد.......... الملك وولي عهده مجرد بشر يا جبير و من أخطأ يعاقب هكدا علمنا رسول الله عليه الصلاة و السلام . لديكم النفط و لديكم أرض مباركة يحبها أكثر من مليار مسلم لكن ليس لديكم من الأسلام الا الأسم ستسقطون مهما طال زمن طغيانكم فلو دامت لغيركم لما وصلت اليكم قال قبلكم فرعون أنا ربكم الأعلى لكنه مات كالجرد غريقا و أمثاله كثر أفلا تعقلون
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17
2 - ستيتو حمو الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:54
كلامه "خط احمر "يعتبر فضيحة في هذا الزمان !! ويعتبر من مبادء القرون الوسطى التي تؤلِه الحاكم .
في الدول الديمقراطية ليس هناك خط احمر امام القانون !!اما في مختلف الدول العربية التي تحكمها انظمة بائدة فان الحاكم وحاشيته فهم خارج اَي تطبيق للقوانين ولا يمكن المساس بهم.
كلام عن شخص ينتمي لبلد لا يعتبر دولة بالمعنى المتعارف عليه دوليا
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8
3 - مافاهم والو الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:54
بما ان الكل يريد نتائج التحقيقات فالقضية اصبحت دولية والمحكمة الدولية هي من ستحقق في الجريمة البشعة كما يجب وضع ابو لهب الصغير رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار نتائج التحقيق النهائية ويمكن للمحكمة الدولية ان تتماشى مع قوانين السعودية فيما يخص حد القتل وتشويه الجثة لتجد عقوبة مناسبة بما ان الضحية من جنسية سعودية
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6
4 - سعيد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:59
الرأي العام الدولي لا يثق في قضاءكم، و خاصتا بعد تعدد الروايات عن مقتل خاشقجي؛ أما الملك سلمان فلم يتهمه أحد، أما العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا فتبقى و قد تصبح احسن ان ثم ازاحة من أمر بالجريمة و ذالك لن يتأتى إلا بتحقيق دولي شفاف ، أما تسييس القضية، فهي في الأساس جريمة سياسية بامتياز،(قتل صحافي ناقد للنظام و على أرض دولة أخرى و محاولة إلصاق التهمة بها وذالك بادعاء انه خرج من القنصلية (شبيهه هو الذي خرج ) البريء لا يخاف التحقيق الدولي بل يستعين به ليظهر للعالم براءته و يبيض سمعته التي تلطخت بجريمة شنعاء و وحشية، ،،
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5 - Abdelhak الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 16:00
في جميع الحالات يبقى قتل جمال خاشقجي بالطريقة المتداولة هي طريقة وحشية بجميع المواصفات.
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