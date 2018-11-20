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كُتّاب وآراء
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 908 أطفال فلسطينيين
قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت 908 من الأطفال الفلسطينيين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر.
وأضاف النادي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن "قرابة 270 طفلا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلي مجدو وعوفر إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة".
وأوضح النادي أنه "منذ العام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد".
وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية بـ"بذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)".