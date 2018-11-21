السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية

هسبريس - متابعة

أعلنت السعودية، الثلاثاء، مصرع شخصا 35 وإخلاء 4038 آخرين جراء سيول ضربت البلاد خلال نحو شهر.

جاء ذلك في بيان للدفاع المدني السعودي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقالت مديرية الدفاع المدني السعودي إن 35 شخصا لقوا مصرعهم جراء السيول، في 11 منطقة، خلال نحو شهر، وسقط أكبر عدد من الضحايا في منطقة مكة المكرمة (غرب) بواقع 11 قتيلا؛ لأسباب مختلفة، بينها اجتراف السيول وغرق داخل مستنقعات مائية والعواصف والأمطار.

وأضافت أنه تم إنقاذ 2517 شخصا، في 13 منطقة، بينهم 384 من الرياض (وسط)، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

كما تم إخلاء 4038 شخصا من 7 مناطق أكبرها في الجوف (شمال غرب) وتم إيواء 2536 شخصا.