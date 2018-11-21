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الرئيسية | خارج الحدود | لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر

لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر

لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر
الغالي محمد الرشاشدة
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 05:35

تخليدا لذكرى عيد الاستقلال الذي يصادف 18 نونبر من كل سنة، احتضنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بوهران بالجزائر، معرضا للفنان سلكة عبد الوهاب الذي يعتبر أحد أبرز الوجوه في الفن التشكيلي والتجريدي بالجزائر.

المعرض عرف حضور القنصل العام الفرنسي، ومسؤول المركز الثقافي الفرنسي بوهران، ومسؤولة مؤسسة سرفانتس الإسبانية، وشخصيات من المجتمع المدني، وبعض رجال الصحافة، وبعض الفنانين، وأطر مغربية، والعديد من المواطنين المغاربة والجزائريين.

ومن خلال هذا المعرض الذي يجمع بين اللوحات التشكيلية والنحت على الخشب، تم عرض العديد من الصور التي تؤرخ للتطور الذي عرفته المملكة المغربية منذ بداية الاستقلال سنة 1955 إلى يومنا هذا.

وبالمناسبة، أقام أحرضان بوطاهر، القنصل العام المغربي بوهران، حفل عشاء على شرف المدعوين، ألقى خلالها كلمة استعرض فيها دلالات المناسبة والتضحيات التي قدمها المغاربة، وعلى رأسهم السلطان محمد الخامس، لاستقلال المغرب والإنجازات التي عرفتها المملكة، سواء في عهد الراحل الملك الحسن الثاني أو تلك التي أنجزت من طرف الملك محمد السادس منذ توليه العرش سنة 1999.

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