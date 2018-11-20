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كُتّاب وآراء
ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية حتى على الرغم من أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لديه علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
هدا ماكنا نحن العالم التالت ننتظره من سيادة الرئيس وعلى علم بدلك ومايدور في جعبة الغرب الدي يعتبرنا مصالح وموارد لشعوبه بينما نحن الفقراء ليسى من حقنا حياة أفضل ،اليأس والصراط المستقيم هو مصير حياتنا مادمنا بين دكتاتورية الحاكم ومصالح الغرب.