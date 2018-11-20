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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين

ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين

ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 19:05

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل "شريكا راسخا" للسعودية حتى على الرغم من أنه "قد يكون من الوارد جدا" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لديه علم بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض إلى أنه ليست لديه النية لإلغاء عقود عسكرية مع الرياض قائلا "إذا أقدمنا بحماقة على إلغاء هذه العقود، ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mann الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 19:35
يا رباه ما هذا العصر الوسخ الذي نعيش فيه .. كيف وصلت الوقاحة بهؤلاء يعلنون بالمكشوف أن ما يهمهم هو السلاح و المال و ليذهب الكل الى الجحيم و الذي يظيف وساخة ان الذي يوجه له هذا الكلام لا يحرك ساكنا بل و يتعاون مع جلاده اين المبادئ اين الشهامة !!!!
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35
2 - ولمادا تتشدقون بحقوق الإنسان الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 19:36
ولمادا تتشدقون بحقوق الإنسان
هدا ماكنا نحن العالم التالت ننتظره من سيادة الرئيس وعلى علم بدلك ومايدور في جعبة الغرب الدي يعتبرنا مصالح وموارد لشعوبه بينما نحن الفقراء ليسى من حقنا حياة أفضل ،اليأس والصراط المستقيم هو مصير حياتنا مادمنا بين دكتاتورية الحاكم ومصالح الغرب.
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3 - Politician الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 19:37
في انتظار الرواية الخامسة من السعودية
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16
4 - سعيد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 19:51
يظهر جليا خضوع ترامب للابتزاز بفضحه على الرشاوي الشخصية التي اخدها من السعودية ،أو ثم ارشاءه مجددا بأموال طائلة لأن العلاقة و الصفقات مع السعودية لن تتأثر بذهاب ابن سلمان و مجيء احمد ابن عبد العزيز مكانه مثلا
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5
5 - يوسف الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:12
هذه بداية لنهاية هذا الرئيس لان الشعب الامريكي لا يسمح بهذه الحماقة
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1
6 - الغافل الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 20:23
طالما يدفعون فهم أصدقاء ترمب من فصيلة كالبق يمص الدماء ولا يبالي .
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