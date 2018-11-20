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كُتّاب وآراء
ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي
قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، من أهمية احتمال تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، قائلا إن هذه الجزئية لن تؤثر على التحالف "الوثيق" بين واشنطن والرياض.
وصرح ترامب في بيان "ربما كان ولي العهد على علم بهذا الحادث المأساوي. ربما هذا صحيح وربما لا! قد لا نعلم أبدا جميع الملابسات التي أحاطت بمقتل السيد جمال خاشقجي".
وبحسب المعلومات الصحفية، كان من المفترض أن يتلقى الرئيس اليوم تقريرا من الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" يحوي النتائج التي توصلت لها ومن بينها أن بن سلمان قد يكون قد أعطى تعليمات للاستخبارات في بلاده بقتل خاشقجي المعارض لسلطات المملكة.
وخلال البيان، قلل ترامب من هذه النقطة بل وبدا رافضا لها بقوله "ربما لا"، في إشارة إلى تورط ولي العهد، مؤكدا أنه لن يتخذ إجراءات عقابية بحق السعودية على خلفية هذه القضية.
وأوضح "تعتزم الولايات المتحدة أن تستمر في كونها حليفا وثيق الصلة بالسعودية لضمان مصالح البلدين وإسرائيل وجميع الحلفاء في المنطقة".
وأضاف "أتفهم أن هناك بعض أعضاء الكونغرس الذي يريدون لأسباب سياسية ودوافع أخرى، الذهاب في اتجاه مختلف وهم أحرار في ذلك. سأدرس جميع الأفكار الذين يقدمونها لي، لكن فقط إذا كانت تتماشى مع أمن الولايات المتحدة".
وتوجه خاشقجي، الذي كان يعيش بالولايات المتحدة منذ عام 2017، في الثاني من أكتوبر إلى مقر قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على بعض الأوراق لإتمام زواجه من مواطنة تركية لكنه اختفى بعدها وظل في عداد المفقودين حتى أعلنت الرياض مقتله داخل مقر البعثة الدبلوماسية.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأن الجثة تمت تجزئتها من جانب من فريق الاغتيال، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
اين هي هيومن رايتس ووتش;هل اصيبت بالخرس.
المصالح السياسية و الاقتصادية.......هي من تحكم العالم ;ويجب علينا كشعوب اسلامية ان نناضل بدون الاعتماد على عبيد المال والسلطة.
هذا الترامب أسوأ رجل سياسة في الوقت المعاصر وأسوأ رئيس مر على الولايات المتحدة الأمريكية. كما يقول المثل المغربي الذي ينطبق عليه :
" النخوة على الخوا "
ربما تم فبركة كل شيء ليظهر للعالم ان السعوودية لا يمكن ان تعيش بدون امريكا والله عالم غريب لا نفهم الا ما عشناه
الدولار الامريكي الحقيقي هي السعودية وبي دونيها سيتبخر الدولار .