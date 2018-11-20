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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي

ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي

ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي
هسبريس - إفي
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:00

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، من أهمية احتمال تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، قائلا إن هذه الجزئية لن تؤثر على التحالف "الوثيق" بين واشنطن والرياض.

وصرح ترامب في بيان "ربما كان ولي العهد على علم بهذا الحادث المأساوي. ربما هذا صحيح وربما لا! قد لا نعلم أبدا جميع الملابسات التي أحاطت بمقتل السيد جمال خاشقجي".

وبحسب المعلومات الصحفية، كان من المفترض أن يتلقى الرئيس اليوم تقريرا من الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" يحوي النتائج التي توصلت لها ومن بينها أن بن سلمان قد يكون قد أعطى تعليمات للاستخبارات في بلاده بقتل خاشقجي المعارض لسلطات المملكة.

وخلال البيان، قلل ترامب من هذه النقطة بل وبدا رافضا لها بقوله "ربما لا"، في إشارة إلى تورط ولي العهد، مؤكدا أنه لن يتخذ إجراءات عقابية بحق السعودية على خلفية هذه القضية.

وأوضح "تعتزم الولايات المتحدة أن تستمر في كونها حليفا وثيق الصلة بالسعودية لضمان مصالح البلدين وإسرائيل وجميع الحلفاء في المنطقة".

وأضاف "أتفهم أن هناك بعض أعضاء الكونغرس الذي يريدون لأسباب سياسية ودوافع أخرى، الذهاب في اتجاه مختلف وهم أحرار في ذلك. سأدرس جميع الأفكار الذين يقدمونها لي، لكن فقط إذا كانت تتماشى مع أمن الولايات المتحدة".

وتوجه خاشقجي، الذي كان يعيش بالولايات المتحدة منذ عام 2017، في الثاني من أكتوبر إلى مقر قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على بعض الأوراق لإتمام زواجه من مواطنة تركية لكنه اختفى بعدها وظل في عداد المفقودين حتى أعلنت الرياض مقتله داخل مقر البعثة الدبلوماسية.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأن الجثة تمت تجزئتها من جانب من فريق الاغتيال، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Lazaret الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:16
لقد عرف العالم انك تاجر بالدرجة الاولى ولا يهمك موت لا خاشقجي ولا غيره، لان المال جعل منك إنسان بلا إنسانية.
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129
2 - Mouatene الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:17
الرئيس الامريكي رجل اعمال بامتياز قبل ان يكون رئيس دولة , اذن محمد بن سلمان جد محظوظ ( مبروك البراءة) .
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66
3 - naima الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:18
كل الدلائل تشير الى ابن سلمان و ترمب لا يعترف بذلك لان المتهم في عهده فتحت سفارة لإسرائيل في القدس يتم التطبيع العلني بين الاخيرة و السعودية و ابن سلمان يقول ان اليهود لها حق في وطن و هو فلسطين إدن اللوبي الصهيوني في أمريكا سوف يدافع بكل قوة عن ابن سلمان
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49
4 - montasser الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:19
ترامب داهية كبير:في الاول كان يقول امريكا لن تتساهل مع خشقاجي...ثم عندما تعمقت التحريات والتحقيقات واشارت بالاصبع الى القاتل الذي اعطى بالامر بالتصفية الجسدية ..تغيرت لهجته وبدا يناور...كل ذلك ليمسك الخيوط ويضغط على السعودية بما يريد وما يقول له طنطون ديال راسو....فلوس للبان داهم زعطوط !!!!
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42
5 - مغربي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:19
و الله العضيم لا أشك للحضة واحدة ان إدارة ترامب كان على علم بقضية خاشقجي و انها من اعطى الضوء الخضر لتنفيد العملية في تركيا.
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29
6 - خليلوفيتش الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:22
سبحان الله ماذا كنتم تنتظرون من رجل أعمال مصلحته فوق كل شيء دائما رابح رابح. المهم القضية كانت ثلاثية الأبعاد الرابح فيها تركيا امريكا و السعودية الأولى عرضت خسائرها من جراء عقوبات امريكا في قضية القس الذي كان محتجزا في تركيا. والثاني امريكا أعادت علاقاتها و مصلحتها مع تركيا حاليا و هما الإثنين إستفادا ماديا من السعودية لشراء سكوتهما. والثالثة السعودية تخلصت من معارض لطالما كان شوكة في حلقها. و الضحية هو جمال الخشقجي
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12
7 - skizo الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:22
ا ذا من اليوم و صاعدا لا تعطونا دروسا في الحرية والديموقراطية و الخزعبلات الغربية الميتافيزيقية,ودعونا نناضل من اجل حقوقنا بنفسنا بدون املائتكم التافهة.
اين هي هيومن رايتس ووتش;هل اصيبت بالخرس.
المصالح السياسية و الاقتصادية.......هي من تحكم العالم ;ويجب علينا كشعوب اسلامية ان نناضل بدون الاعتماد على عبيد المال والسلطة.
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42
8 - ليال المغربية الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:23
عيد مولد نبوي سعيد
هذا الترامب أسوأ رجل سياسة في الوقت المعاصر وأسوأ رئيس مر على الولايات المتحدة الأمريكية. كما يقول المثل المغربي الذي ينطبق عليه :
" النخوة على الخوا "
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10
9 - sociallllllllllllll الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:25
الدلار كيحكم وعلاش ما نقلوشي حتى طرامب داخل فهاذ الجريمة والله العظيم هذه الجريمة إدارت بمشاورة مع طرامب يستحمرونة العالم الكل يبحث عن مصلحته
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5
10 - قايد راسو الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:33
خرجة مفروشا ، باينا توصالتي يا ترامب بالملايير كهدية لإسكاتك، آل سعود أعطوك المال الكافي لتقلب المعطف، لا تنس انك وعدت العالم يوم السبت الماضي انك ستفضح من أمر بقتل الصحافي والآن بعدما توصلت بالهدية اصبحت تقلل من اهمية الحادث. لكن السعودية تشبه كمن وضع أصبعه في فم الذئب الشرس، اذا تحركت او تململت او حاولت ذلك فإن ترامب سيخرج الملف من جديد للحصول على تنازلات ومال و.....، أقول الان للسعودية : فليتنفس الصعداء. لكن بعد ايام سيعود اليكم ترامب ليبتزكم بهذا الملف
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6
11 - سعودي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:36
بدأ اللطم والتبرير . الكل كان يتوقع عقوبات على السعودية . وأمس كتبت تعليق أن أمريكا لا تستطيع معاقبة السعودية العظمى . الآن بدأ صراخ كل من الاخوان والجزيرة والحساد من معلقي هيسبريس . السعودية دولة عظمى وعلاقات الدول لا تحركها الجزيرة وأردوغان . قالها ترامب عقاب السعودية يعني عقاب أمريكا
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-15
12 - منافقون الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:37
العديد من الامريكان والاوروبيين نظمو وقفات احتجاجية امام سفارات ال سعود,و لا احد احتج امام سفارة السعودية في الرباط. حكام قطر سلمو السعودية معارضا رغم ان النظامان متخاصمان.المغرب اوقف معارضا سعوديا في مطار كازا وسلمه
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3
13 - mustapha casa الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:38
وهل تعتقدون ان ترامب غبي وسادج حتى يصدق خزعبلات الاخوان المتاسلمين وحلفائهم تركيا وقطر...كيف يعقل ان يامر ولي عهد دولة كبيرة كالسعودية بقتل مواطن معارض لن يستطيع ان يحرك ذرة من هرم السلطة؟؟؟؟؟
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-11
14 - السياسة الالكترونية الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:38
ربما القضية مفبركة لاجبار السعودية على تقبل ان امريكا من تحميها
ربما تم فبركة كل شيء ليظهر للعالم ان السعوودية لا يمكن ان تعيش بدون امريكا والله عالم غريب لا نفهم الا ما عشناه
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-2
15 - amin sidi الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:39
سلام:
الدولار الامريكي الحقيقي هي السعودية وبي دونيها سيتبخر الدولار .
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1
16 - أيمن مطلاوي الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:41
الضرورات تبيح المحضورات النتيجة عمل محبط أسفل سافلين
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0
17 - زه ! وأعطاه ألف دينار الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:42
قالت ليلى الأخيلية شعرا في الحجاج بن يوسف أغضبه فأمر بقطع لسانها ولما همّ المأمور بتنفيذ الأمر قالت له : ثكلتك أمك ! إنما أراد أن تسكتني بالصلة والعطاء...المال يخرص المتشدقين...
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5
18 - منير العمراني الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:49
منذ الأيام الأولى لقتل جمال خاشقجي والكل يعلم علم اليقين إن المسؤول الأول لهذه الجريمه معروف هو محمد بن سلمان .والتأخير كل هذه المده هي فقط محاولات النظام السعودي (فسلمان خطط لجعل الحكم في ذريته لاغير)وترامب ونتينياهو وكوشنر(لأعتمادهم على بن سلمان المتهور والغبي في أتمام صفقة القرن لتصفية القضيه الفلسطينيه من جهه وستراتيجية مجابهة إيران من جهه أخرى)لإبعاد محمد بن سلمان من المسؤوليه وإنقاذ رأسه وملكه وبقاءه وليا للعهد وملكا ل 40 سنه قادمه حتى يتم حلب المملكه تماما.فالحقيقه واضحه وضوح الشمس هي محاولة إبعاد إبن سلمان من التهمه لكن التسريبات التركيه وطريقة تعامل آردوغان أفسد الى الآن سيناريو إفلات محمد بن سلمان من فعلته.فهم أي الأتراك تعاملوا بحرفيه ودهاء وتلاعبوا بآل سعود وحليفيه ترامب ونتنايهو وأفسدوا عليهم كل الخطط والقصص المفبركه التي كانت تهدف لإنقاذ آل سلمان من التهمه
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0
19 - boudnib الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 21:50
ترامب هو شباط ديال ميريكان أمريكا عندها ترامب وحنا عندنا شباط كلاهما حماق
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