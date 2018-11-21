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كُتّاب وآراء
مسلحون يخطفون متطوعة إيطالية على ساحل كينيا
أصيب خمسة أشخاص واختطفت متطوعة إيطالية في هجوم ارتكبه مسلحون في بلدة تقع على بعد 80 كيلومترا من منطقة ماليندي السياحية غرب كينيا، وفقا لما ذكرته الشرطة.
وتُدعى المتطوعة سيلفيا كونتسانكا (23 عاما)، بحسب ما ذكرته قناة "سيتزين تي في" المحلية، وكانت طالبة تعمل كمعاونة لمنظمة "Africa Milele Onlus" غير الحكومية؛ التي تقوم بمشاريع لصالح الأطفال الأيتام.
ووقع الهجوم على أيدي مجموعة مسلحة ببنادق، تحمل اسم "ايه كيه-47"، طال مركز أعمال "شاكاما" في منطقة كيليفي، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية في بيان.
وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما، حالتهم مستقرة، واثنان أخران أحدهما في حالة خطرة.
وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتم التعرف على دوافع المهاجمين أو هويتهم، حتى الآن، مضيفة أنها تبحث عن المجرمين وتحاول إنقاذ المعاونة الإيطالية.
وتحقق قوات الأمن لمعرفة ما إذا كانت للمهاجمين علاقة بجماعة "الشباب" الإرهابية التي تنشط في الصومال، لكنها اعتادت شن هجمات في كينيا المجاورة.