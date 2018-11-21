"مراقبة المكسيك" تكلف أمريكا 72 مليون دولار

هسبريس - إفي

تقدر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن نشر قوات أمريكية على الحدود مع المكسيك قد يكلف خزينة البلاد نحو 72 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل روبرت مانينغ، في بيان: "استنادا إلى التواجد الحالي لنحو 5900 جندي حتى 15 دجنبر 2018 ، فإن التكلفة التقديرية لنشر القوات ودعمها وإرسالها تبلغ حوالي 72 مليون دولار".

وأكد المصدر نفسه أن التكلفة النهائية ستتوقف على حجم ومدة وهدف هذه العملية لدعم إدارة الأمن القومي.

جدير بالذكر أن هذه القوات منتشرة بين عدة ولايات: كاليفورنيا (نحو 1500 جندي) وأريزونا (حوالي 1500 أيضا) وتكساس (حوالي 2800 جندي)، وتتمثل مهمتهم في توفير الدعم اللوجيستي لمكتب الجمارك وحماية الحدود حتى إنتهاء العملية في 15 دجنبر المقبل.

وتسبب هذا القرار في إثارة الجدل في عدة مناسبات، مما اضطر وزارة الدفاع إلى توضيح النطاق الدقيق لمهمة هذه القوات.

وقد تمكنت "إفي" خلال هذه الأيام من التحقق من أن المهمة الرئيسية لقوات الجيش الأمريكي على حدود سان دييغو (كاليفورنيا) هي تعزيز السياج الحدودي الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتقديم الدعم اللوجيستي لمكتب الجمارك وحماية الحدود.