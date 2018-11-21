24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح "باب رزق" للفقيرات في الأردن
- وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
- السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية
- لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر
- الأمن يحجز 17 كيلوغراما من الشيرا في وزان
أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)
- غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة - (137)
- طقوس غريبة توقظ "الشيخ الكامل" .. و"جذبة عيساوة" تطرد الجن - (66)
- أخنوش يدعو إلى فك العزلة السياسية عن شباب "المغرب العميق" - (64)
- المملكة تحاصر تحركات البوليساريو بالأراضي الجزائرية بصور فضائية - (56)
- المغرب يؤكد استعداده للمساهمة في إشعاع التنمية بدول القارة الإفريقية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"مراقبة المكسيك" تكلف أمريكا 72 مليون دولار
تقدر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن نشر قوات أمريكية على الحدود مع المكسيك قد يكلف خزينة البلاد نحو 72 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل روبرت مانينغ، في بيان: "استنادا إلى التواجد الحالي لنحو 5900 جندي حتى 15 دجنبر 2018 ، فإن التكلفة التقديرية لنشر القوات ودعمها وإرسالها تبلغ حوالي 72 مليون دولار".
وأكد المصدر نفسه أن التكلفة النهائية ستتوقف على حجم ومدة وهدف هذه العملية لدعم إدارة الأمن القومي.
جدير بالذكر أن هذه القوات منتشرة بين عدة ولايات: كاليفورنيا (نحو 1500 جندي) وأريزونا (حوالي 1500 أيضا) وتكساس (حوالي 2800 جندي)، وتتمثل مهمتهم في توفير الدعم اللوجيستي لمكتب الجمارك وحماية الحدود حتى إنتهاء العملية في 15 دجنبر المقبل.
وتسبب هذا القرار في إثارة الجدل في عدة مناسبات، مما اضطر وزارة الدفاع إلى توضيح النطاق الدقيق لمهمة هذه القوات.
وقد تمكنت "إفي" خلال هذه الأيام من التحقق من أن المهمة الرئيسية لقوات الجيش الأمريكي على حدود سان دييغو (كاليفورنيا) هي تعزيز السياج الحدودي الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتقديم الدعم اللوجيستي لمكتب الجمارك وحماية الحدود.