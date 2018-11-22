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دراسة: المهاجرون يحققون اندماجا أفضل في ألمانيا

دراسة: المهاجرون يحققون اندماجا أفضل في ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 22 نونبر 2018 - 07:52

أظهرت دراسة ألمانية أن معظم ذوي الأصول الأجنبية أصبحوا أكثر اندماجا في المجتمع الألماني منهم قبل عشر سنوات.

وجاء في الدراسة، التي أجريت بتكليف من الاتحاد الألماني للسكن والتطوير العمراني، أن "الأغلبية الكبيرة من هؤلاء تنظر لنفسها على أنها جزء بديهي تماما من هذا المجتمع".

وشملت الدراسة 2000 مهاجر من أبناء عاملين وحتى لاجئين. وقال أصحاب الدراسة إن جزءا متزايدا من هؤلاء المهاجرين يريدون التكيف مع الحياة في ألمانيا والمشاركة في حياة سكان ألمانيا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بجذورهم الثقافية الخاصة بهم.

غير أن تدقيق النظر في التفاصيل يظهر أن: هناك بعض المجموعات من المهاجرين أحبطوا من هذا الاندماج وبدأوا في الانفصال عن المجتمع "حيث تشعر الأوساط التقليدية من هؤلاء المهاجرين بارتباطهم أكثر بشكل واضح بثقافتهم الأصلية عنه قبل عشر سنوات"، خاصة بالنسبة للمجموعة الصغيرة نسبيا من أصحاب التدين المتجذر "وللأسف فإن مشاكل هؤلاء تنسحب بشكل مستمر على جميع المهاجرين" حسبما أوضح رئيس الاتحاد، يورجن أرينج، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.

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