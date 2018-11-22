رشاوى بقيمة مليار دولار لمسؤول سام في فنزويلا

هسبريس - رويترز

كشفت وثائق لمحكمة أمريكية أن المسؤول السابق عن الخزانة العامة في فنزويلا أقر بتلقي رشا، تزيد قيمتها على مليار دولار، في إطار تعاملات غير مشروعة بالعملة الأجنبية، شملت قطبا إعلاميا محليا وجهت إليه المحاكم الأمريكية اتهامات بالفعل.

وأفادت الوثائق، التي كشفتها محكمة مقاطعة جنوب فلوريدا، بأن أليخاندرو أندرادي، الذي أدار الخزانة لأربع سنوات في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز، حصل على عقارات وساعات بلاتينية وذهبية وسيارات فارهة.

كما أظهرت الوثائق أنه فعل ذلك بمساعدة من متآمرين، بينهم راؤول جورين مالك قناة غلوبوفزيون التلفزيونية، الذي أدين بدفع رشا لأندرادي وآخرين، إضافة إلى المساعدة في "غسل هذه المدفوعات".

تأتي القضيتان في إطار مسعى أوسع من المدعين الاتحاديين الأمريكيين لاتخاذ إجراءات ضد استغلال النظام المالي الأمريكي في غسل عائدات الفساد المتفشي في فنزويلا، التي تعاني تضخما مفرطا.

ولم يكشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الكثير عن الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين السابقين، لكنه يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض جهود حكومته من خلال عقوبات مالية.