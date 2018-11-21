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الرئيسية | خارج الحدود | الكوري الجنوبي كيم جونغ رئيسا للشرطة الدولية

الكوري الجنوبي كيم جونغ رئيسا للشرطة الدولية

الكوري الجنوبي كيم جونغ رئيسا للشرطة الدولية
هسبريس - ا ف ب
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 11:45

أعلنت منظمة الشرطة الدولية "أنتربول"، من خلال حسابها على "تويتر"، انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، اليوم الأربعاء، رئيسا لهذه الهيئة التي تعد أكبر منظمة لأجهزة الشرطة في العالم.

وكان كيم جونغ يانغ رئيسا بالوكالة للانتربول منذ الاستقالة المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي، المتهم بالفساد في الصين، وانتخب مندوبو المنظمة كيم جونغ يانغ خلال اجتماع عام في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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