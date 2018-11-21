اعتقال مصري "يخدم داعش" فوق التراب الإيطالي

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت الشرطة الإيطالية شابا مصريا، يبلغ من العمر 22 عاما، بعد أن أعلن أنه "ذئب منفرد" تابع لتنظيم"داعش"، وأنه مستعد لـ"خوض الحرب".

وأوضحت الشرطة الإيطالية، في بيان، أن المعتقل متهم بأنه على صلة بالإرهاب والتحريض عليه. وأضاف البيان أن التحقيقات بدأت حين علمت الشرطة بوجود مستخدم، يحمل رقم هاتف إيطالي، ضمن مجموعة خاصة بإسلاميين على تطبيق "واتساب".

وبعدها أقر الشاب بأنه "ذئب منفرد مستعد للحرب"، مؤكدا أنه تلقى تدريبات في هذا الإطار. وأثناء التحقيقات تم رصد العديد من الملفات الصوتية التي قام المشتبه به بتحميلها، وكانت بها محتويات دعائية لتنظيم "داعش" الإرهابي.