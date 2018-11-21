24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمال الثلوج بآيت بوكماز (5.00)

  2. الشرطة الإيطالية تصادر فيلات "عصابة كازامونيكا" (5.00)

  3. أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)

  4. تسييس صراع الأجيال .."نخبة الضباع" تسفه "جيل الأمل" (5.00)

  5. رحّال: "بّاك صاحبي" في بعثات الصحراء .. ولوبي انفصالي بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال مصري "يخدم داعش" فوق التراب الإيطالي

اعتقال مصري "يخدم داعش" فوق التراب الإيطالي

اعتقال مصري "يخدم داعش" فوق التراب الإيطالي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:50

اعتقلت الشرطة الإيطالية شابا مصريا، يبلغ من العمر 22 عاما، بعد أن أعلن أنه "ذئب منفرد" تابع لتنظيم"داعش"، وأنه مستعد لـ"خوض الحرب".

وأوضحت الشرطة الإيطالية، في بيان، أن المعتقل متهم بأنه على صلة بالإرهاب والتحريض عليه. وأضاف البيان أن التحقيقات بدأت حين علمت الشرطة بوجود مستخدم، يحمل رقم هاتف إيطالي، ضمن مجموعة خاصة بإسلاميين على تطبيق "واتساب".

وبعدها أقر الشاب بأنه "ذئب منفرد مستعد للحرب"، مؤكدا أنه تلقى تدريبات في هذا الإطار. وأثناء التحقيقات تم رصد العديد من الملفات الصوتية التي قام المشتبه به بتحميلها، وكانت بها محتويات دعائية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.