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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" من "باب المغاربة"
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 13:55
اقتحم 191 مستوطنا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من "باب المغاربة"، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن "51 مستوطنا و140 طالبا من معاهد تلمودية اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وبحراسة معززة من قوات الاحتلال".
وأضاف المصدر نفسه أن "المقتحمين استمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه قبل مغادرته من باب السلسلة".
جدير بالذكر أن المسجد الأقصى يشهد اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مغربي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 14:05
140طالب من معاهد تلمودية يعني معاهد دينية و يتم تطبيق ما في المناهج بدون ان يدعوهم احد لتجديد الخطاب الديني او الابتعاد عن الترات اليهودي
2 - زكريا الأربعاء 21 نونبر 2018 - 14:23
كان الله في عونكم يا ابطال فلسطين احرار شهداء الابرار
3 - comanti الأربعاء 21 نونبر 2018 - 14:23
هذه نتجة تفرقة الدول العربية و الإسلامية وإتفاق الحكام و النخبة المرتزقة مع الغرب ضد الشعوب ليحافظ لأنفسهم على الكراسي و المناصب!!!
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