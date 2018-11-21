مستوطنون يقتحمون "الأقصى" من "باب المغاربة"

هسبريس ـ مُتابعة

اقتحم 191 مستوطنا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من "باب المغاربة"، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكالة الأنباء الفلسطينية ذكرت أن "51 مستوطنا و140 طالبا من معاهد تلمودية اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وبحراسة معززة من قوات الاحتلال".

وأضاف المصدر نفسه أن "المقتحمين استمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه قبل مغادرته من باب السلسلة".

جدير بالذكر أن المسجد الأقصى يشهد اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.