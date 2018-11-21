24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ (5.00)

  2. جمال الثلوج بآيت بوكماز (5.00)

  3. الشرطة الإيطالية تصادر فيلات "عصابة كازامونيكا" (5.00)

  4. أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)

  5. ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السجن المؤبد لبريطاني بتهمة التجسس في الإمارات

السجن المؤبد لبريطاني بتهمة التجسس في الإمارات

السجن المؤبد لبريطاني بتهمة التجسس في الإمارات
هسبريس ـ رويترز
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 15:40

قالت أسرة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، وبيان لمحكمة نشرته صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية التابعة للدولة، إن المحكمة قررت معاقبته بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم التجسس.

وقالت الأسرة إن الجلسة لم تتجاوز خمس دقائق ولم يكن محاميه حاضرا. بينما وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أعلن أنه "يشعر بالصدمة الشديدة وخيبة الأمل بسبب الحكم"، وأضاف أنه "تحدث شخصيا بشأن القضية مع أعلى المستويات في الحكومة الإماراتية وأن الحكم سيضر العلاقات بين البلدين".

وهيدجز، البالغ من العمر 31 عاما، طالب الدكتوراه بجامعة درم، معتقل في الإمارات منذ الخامس من ماي أيار عندما اعتقل في مطار دبي، بعد زيارة لمدة أسبوعين، لإجراء بحث.

وقالت زوجته دانييلا تيجادا، التي حضرت الجلسة، "أنا في حالة صدمة شديدة ولا أدري ماذا أفعل. ماثيو بريء". ومنعت السلطات صحفيا في رويترز من دخول القاعة لحضور الجلسة التي لم يسمح للعامة بالتواجد فيها.

وذكرت صحيفة ذا ناشونال أن عقوبة السجن المؤبد لغير الإماراتيين تبلغ 25 عاما على أقصى حد، ويعقبها الترحيل. وأضافت الصحيفة أن المحكمة أمرت بمصادرة أجهزة وبحث هيدجز.

من جهة أخرى؛ كانت أسرة هيدجز قد قالت إن السلطات أفرجت عن المعني بالأمر بكفالة، في أواخر أكتوبر، بعد حبسه انفراديا خمسة أشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.