السجن المؤبد لبريطاني بتهمة التجسس في الإمارات

هسبريس ـ رويترز

قالت أسرة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، وبيان لمحكمة نشرته صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية التابعة للدولة، إن المحكمة قررت معاقبته بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم التجسس.

وقالت الأسرة إن الجلسة لم تتجاوز خمس دقائق ولم يكن محاميه حاضرا. بينما وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أعلن أنه "يشعر بالصدمة الشديدة وخيبة الأمل بسبب الحكم"، وأضاف أنه "تحدث شخصيا بشأن القضية مع أعلى المستويات في الحكومة الإماراتية وأن الحكم سيضر العلاقات بين البلدين".

وهيدجز، البالغ من العمر 31 عاما، طالب الدكتوراه بجامعة درم، معتقل في الإمارات منذ الخامس من ماي أيار عندما اعتقل في مطار دبي، بعد زيارة لمدة أسبوعين، لإجراء بحث.

وقالت زوجته دانييلا تيجادا، التي حضرت الجلسة، "أنا في حالة صدمة شديدة ولا أدري ماذا أفعل. ماثيو بريء". ومنعت السلطات صحفيا في رويترز من دخول القاعة لحضور الجلسة التي لم يسمح للعامة بالتواجد فيها.

وذكرت صحيفة ذا ناشونال أن عقوبة السجن المؤبد لغير الإماراتيين تبلغ 25 عاما على أقصى حد، ويعقبها الترحيل. وأضافت الصحيفة أن المحكمة أمرت بمصادرة أجهزة وبحث هيدجز.

من جهة أخرى؛ كانت أسرة هيدجز قد قالت إن السلطات أفرجت عن المعني بالأمر بكفالة، في أواخر أكتوبر، بعد حبسه انفراديا خمسة أشهر.