24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح "باب رزق" للفقيرات في الأردن
- وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
- السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية
- لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر
- الأمن يحجز 17 كيلوغراما من الشيرا في وزان
أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)
رحّال: "بّاك صاحبي" في بعثات الصحراء .. ولوبي انفصالي بالرباط (5.00)
- غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة - (118)
- أخنوش يدعو إلى فك العزلة السياسية عن شباب "المغرب العميق" - (58)
- "ملائكة الرحمة" تغلق أبواب المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة - (54)
- المغرب يؤكد استعداده للمساهمة في إشعاع التنمية بدول القارة الإفريقية - (54)
- القمر "محمد السادس ب" ينطلق نحو الفضاء لمراقبة تراب المملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قطاع الوظيفة العمومية في إضراب عام بتونس
دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية، بدءا من الخميس، إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور.
ويبدأ سريان الاضراب منتصف ليل الاربعاء، ليشمل كافة الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، وهي تضم أكثر من 590 ألف موظف بحسب إحصائيات رسمية لعام 2014 للمعهد الوطني للإحصاء.
ودعا الاتحاد منخرطيه من عمال الوظيفة العمومية الى التجمع بساحة باردو قبالة مقر البرلمان . وقال في بيان إن الاضراب العام يأتي "دفاعا عن المرفق العمومي ومصداقية التفاوض وتصديا لإملاءات الصناديق المالية الدولية".
وأوضح المصدر النقابي نفسه أنه من حق عمال الوظيفة العمومية الحصول على زيادة مجزية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية.
ويأتي الاضراب في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى السيطرة على كتلة الأجور المرتفعة وغير المتناسبة مع حجم الاقتصاد بحسب تقييمه، والمضي قدما في الاصلاحات للحد من عجز الموازنة العامة ودعم الاستثمار والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.