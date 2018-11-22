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كُتّاب وآراء
التغييرات السياسية تخدم مناخ الاستثمار في نيجيريا
ذكر محللون من بنك الاستثمار الامريكي "سيتي غروب" أن التغيير السياسي ربما يجلب بعض الصعود لاسواق المال في نيجيريا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن محللين، بينهم جيمس باري أيوتي ميترا، قولهم "من المدهش أن يراقب السكان المحليون انتخابات تشهد تنافسا محموما أكثر من المستثمرين الدوليين، حيث تحتفظ الحكومة الحالية بمعقل".
وأضافوا: "رغم ذلك يحبذ بعض المستثمرين فوز الحزب الشعبي الديمقراطي المعارض الرئيسي، ومرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 16 فبراير عتيق أبو بكر، مع تغيير محافظ البنك المركزي في يونيو، عندما تنتهي الولاية الاولى لجودوين اميفيل.
ومن المحتمل أن يتم إعادة تعيين اميفيل إذا تم إعادة انتخاب الرئيس محمدو بوهاري. بينما يتوقع البنك استقرار عملة نيجيريا، "نيرا"، حتى منتصف عام 2019 .