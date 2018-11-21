ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط

هسبريس - رويترز

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء على السعودية بشأن أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وحث على مزيد من الهبوط في الأسعار، مشبها الأمر "بخفض ضريبي كبير" قد يدعم الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وقال ترامب "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا شبيه بخفض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. هنيئا! 54 دولارا، كانت للتو 82 دولارا. شكرا للسعودية، لكن لنخفض أكثر".