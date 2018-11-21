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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط

ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط

ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط
هسبريس - رويترز
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 16:59

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء على السعودية بشأن أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وحث على مزيد من الهبوط في الأسعار، مشبها الأمر "بخفض ضريبي كبير" قد يدعم الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وقال ترامب "أسعار النفط تنخفض. رائع! هذا شبيه بخفض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. هنيئا! 54 دولارا، كانت للتو 82 دولارا. شكرا للسعودية، لكن لنخفض أكثر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - abdou 1 الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:10
هل هذا سینعکس علی ثمن الکازوال فی المغرب؟ الثمن حالیا جد مرتفع . شکرا علی التوضیح
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45
2 - ht.brahim الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:11
لم يعد يفرحني انخفاض أسار النفط في العالم.
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22
3 - ابو إياد الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:11
هذا هو هم ترمب. خفض أسعار النفط و ليس قتل جمال خاشوقجي.
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32
4 - مسلم الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:12
يا زمن من هنا يمكن القول ان بالمال يمكن شراء رءيس دولۃ عظمی هذا ما قامت به السعوديۃ اشترت ترام ليحافظ علی استبدادها
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35
5 - Adnan الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:14
شكرا لخفض الثمن للمغاربة كذلك
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-6
6 - عضو مراقب الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:19
أسعار النفط تنخفض بشكل كبير،وكالعادة في أجمل بلد في العالم و بقدرة قادر سنرى تأثير هذا الانخفاض على شكل زيادات جديدة في أسعار المحروقات.
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26
7 - عدنان الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:22
لا اجد تفسير لكل هذا ، السيد العظيم المبجل دونالد ترامب الكريم يخدم لمصالح امته من اجل حياة الرفاهية نت تخفيض في المواد النفطية ، اما نحن فاسعار المحروقات تبقى في ثمنها ، حثى و لو نزل ثمن البرميل الى دولار واحد. ههههه رحمتك يا الله .
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20
8 - متابع الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:23
ههه مصائب قوم عند قوم فوائد ،هذا ما يسعني ان اقوله في هذا المقال وخير الكلام ماقل ودل
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8
9 - مصطفى الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:24
هههه علام هاد ترامب جاهم ديركت مكاينش ديك الديبلوماسية .
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7
10 - Yoz الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:26
كل يوم يتوضح العالم الذي نعيش فيه.... قانون الغاب احسن مما نحن فيه ، على الاقل كل شيء فيه واضح و الكل يعرف قدْره...
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5
11 - matrix الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:27
سلام الله عليكم انخفاض الاسعار البترول في السعودية ماهو الا من أجل التستر على قتل الصحفي جمال
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12
12 - 12 دولار للبرميل الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:32
إنشاء الله مزيد من الإنخفاض حتى يصل إلى 12 دولار للبرميل ويستمر هكدا إلى سنة 2038 م ،
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5
13 - قتل باهض التكاليف الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:37
التسهيلات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية تدل على ضلوعها في قتل الخشقجي لو انها بريئة مارضخت للإبتزاز .
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2
14 - مشير الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:38
نتمنى أن يصل إلى 20 دولار للبرميل حتى تعود الثروة لمن يعمل لا لمن هو نائم..
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6
15 - لا دولة بدون شعب الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:39
راه إلى بغينا نستافدوا من هذا الانخفاض و دائما ، خاص الدولة تبغي هذا الشعب وتقوم بشراء مصفاة لاسامير و تتكلف هي بالتكرير و بالتوزيع .و ما يدخل في هذا الشيء لا آخنوش و لا غيروا. أو ديك الساعة تشوفوا
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4
16 - bensaid الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:40
لمادا لم يصرح العتماني بهده الأسعار المنخفضة للمحروقات و يبشر المستهلكين المغاربة?ام انه يحب العتمة و التعتيم?.
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0
17 - سعيد الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:49
مافهمتش واش حنا لا يعنينا هدا الانخفاض واش حنا ما عايشنيش في هده الارض
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0
18 - الخميس الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:51
انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجابا على المغرب لأنه سينقص من تسليح منطقة المغرب العربي وهنا السعودية مرة أخرى تساهم في السلم والأمن الدولي، شكرا جزيلا لها أما عن حالة شعبها فهم يعيشون أفضل بكثير من أوروبا وأمريكا.
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-1
19 - اسماعيل الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:52
صراحة يتبين يوما بعد الاخر أن ترامب يعمل بكل الوسائل ليحقق الرخاء والازدهار لشعبه و أتمنى من الاعماق لو أتيح لترامب الاستحواذ الكامل على بترول السعودية
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1
20 - amin sidi الأربعاء 21 نونبر 2018 - 17:53
سلام؛
الجيران ديالنا عينا منصونيو طافين لبورطابل كتشدنا لبواط ڤوكال واش فخبرهم لبطرول كسوى 54 دولار
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