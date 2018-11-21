24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمال الثلوج بآيت بوكماز (5.00)

  2. الشرطة الإيطالية تصادر فيلات "عصابة كازامونيكا" (5.00)

  3. أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)

  4. تسييس صراع الأجيال .."نخبة الضباع" تسفه "جيل الأمل" (5.00)

  5. رحّال: "بّاك صاحبي" في بعثات الصحراء .. ولوبي انفصالي بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تمرر قوانين ضد الأخبار المزيفة بالانتخابات

فرنسا تمرر قوانين ضد الأخبار المزيفة بالانتخابات

فرنسا تمرر قوانين ضد الأخبار المزيفة بالانتخابات
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:40

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانونين لمواجهة المعلومات الزائفة خلال الحملات الانتخابية، وذلك على الرغم من انتقادات المعارضة.

ومن شأن القوانين الجديدة زيادة صلاحيات القضاة، خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات، بحيث يمكنهم إصدار أوامر لشركات الإنترنت لإزالة " المزاعم أو الاتهامات غير الصحيحة والمضللة" التي من المرجح أن تؤثر على الانتخابات إذا تم نشرها بصورة واسعة النطاق عبر شبكة الإنترنت.

كما سوف يتعين على شركات الإنترنت توفير معلومات كاملة حول أي جهات معلنة، تروج لمحتوى يتعلق بمسائل تشهد مناقشات عامة خلال الاستعداد للانتخابات.

وتمنح القوانين السلطات المعنية بالإعلام صلاحيات أكبر لرفض أو إلغاء رخص شبكات تلفزيونية وإذاعية تمتلكها حكومات أجنبية أو أو تخضع لنفوذها.

وقد استخدم حزب الوسط الذي ينتمى له الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الأغلبية التي يتمتعون بها في مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء لتمرير القوانين، في ظل معارضة من الأحزاب اليمينية واليسارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Khalid الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:04
كيف سوف يطبق هذا القانون اذا كان كل ما يتفوه به المرشحون السياسيون ومن وعود وانجازات ليس سوى أخبار مزيفة
قانون ديكتاتوري لحماية الأنظمة المزيفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - weld sbata الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:15
ملي دويتو على فرنسا علاش مدويتوش على الإضراب العام اللي دارو ضد غلاء المحروقات؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.