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كُتّاب وآراء
"بريكست" يرفع تناول مضادات الاكتئاب في بريطانيا
كشفت دراسة عن ارتفاع تناول مضادات الاكتئاب في بريطانيا بمعدل 13.4% نتيجة للريبة التي تولدت عقب الاستفتاء حول خروج البلد الأوروبي من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في يونيو 2016.
وأشار الباحثون في الدراسة، التي نشرت في مجلة (بي إم جي) الطبية البريطانية، إلى أن السبب هو انعدام الأمن المتزايد الذي شعرت به بعض القطاعات في الشعب البريطاني بخصوص الاقتصاد والمجتمع بعد التصويت على "بريكست".
وذكر الباحثون أنه بقياس الجرعة اليومية المعروفة، أظهرت النتائج زيادة نسبية في تناول مضادات الاكتئاب مع ضرورة تفسيرها بحذر نظرا للحاجة إلى إجراء تحليل أكبر من شأنه تحديد وجود صلة على المدى القصير بين نتيجة الاستفتاء والصحة العقلية.
لذلك، عقد الباحثون مقارنة بين البيانات الرسمية للتناول الشهري لمضادات الاكتئاب في 326 منطقة انتخابية في بريطانيا وتلك الخاصة بتناول أدوية أخرى مثل الخاصة بعلاج الأنيميا والسكر ومشكلات الغدة الدرقية.
وتحديدا قام الباحثون بتحليل الوصفات الطبية لشهر يونيو من كل عام خلال الفترة بين عامي 2011 و2016 لتحديد التداعيات الفورية لنتيجة الاستفتاء.