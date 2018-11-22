24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تسييس صراع الأجيال .."نخبة الضباع" تسفه "جيل الأمل" (5.00)

  2. مظلة داخل حافلة (5.00)

  3. جامعة الكرة تصدم نادي آسفي وتنصف بنهاشم (5.00)

  4. ما تبقى من العروبة (4.29)

  5. ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "بريكست" يرفع تناول مضادات الاكتئاب في بريطانيا

"بريكست" يرفع تناول مضادات الاكتئاب في بريطانيا

"بريكست" يرفع تناول مضادات الاكتئاب في بريطانيا
هسبريس - افي
الخميس 22 نونبر 2018 - 05:04

كشفت دراسة عن ارتفاع تناول مضادات الاكتئاب في بريطانيا بمعدل 13.4% نتيجة للريبة التي تولدت عقب الاستفتاء حول خروج البلد الأوروبي من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في يونيو 2016.

وأشار الباحثون في الدراسة، التي نشرت في مجلة (بي إم جي) الطبية البريطانية، إلى أن السبب هو انعدام الأمن المتزايد الذي شعرت به بعض القطاعات في الشعب البريطاني بخصوص الاقتصاد والمجتمع بعد التصويت على "بريكست".

وذكر الباحثون أنه بقياس الجرعة اليومية المعروفة، أظهرت النتائج زيادة نسبية في تناول مضادات الاكتئاب مع ضرورة تفسيرها بحذر نظرا للحاجة إلى إجراء تحليل أكبر من شأنه تحديد وجود صلة على المدى القصير بين نتيجة الاستفتاء والصحة العقلية.

لذلك، عقد الباحثون مقارنة بين البيانات الرسمية للتناول الشهري لمضادات الاكتئاب في 326 منطقة انتخابية في بريطانيا وتلك الخاصة بتناول أدوية أخرى مثل الخاصة بعلاج الأنيميا والسكر ومشكلات الغدة الدرقية.

وتحديدا قام الباحثون بتحليل الوصفات الطبية لشهر يونيو من كل عام خلال الفترة بين عامي 2011 و2016 لتحديد التداعيات الفورية لنتيجة الاستفتاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.