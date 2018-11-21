السعودية والإمارات توقفان الهجومات في الحديدة

هسبريس - متابعة

كشف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية حول الحديدة.

وأفاد المسؤول الأمريكي بأن جبهات القتال لم تتغير في الاثنتين والسبعين ساعة الأخيرة.

وتابع ماتيس بأن محادثات السلام بشأن اليمن ستنعقد فيما يبدو في مطلع ديسمبر بالسويد.