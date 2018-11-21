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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية والإمارات توقفان الهجومات في الحديدة

السعودية والإمارات توقفان الهجومات في الحديدة

السعودية والإمارات توقفان الهجومات في الحديدة
هسبريس - متابعة
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:05

كشف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية حول الحديدة.

وأفاد المسؤول الأمريكي بأن جبهات القتال لم تتغير في الاثنتين والسبعين ساعة الأخيرة.

وتابع ماتيس بأن محادثات السلام بشأن اليمن ستنعقد فيما يبدو في مطلع ديسمبر بالسويد.

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1 - khaledtop الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:31
لاحولة ولاقوة الابالله
حان الوقت لانسحاب المغرب من هدا التحالف و ترك اليمنيين يحلو مشكلتهم فيما بينهم
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