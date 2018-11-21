24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/11/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح "باب رزق" للفقيرات في الأردن
- وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
- السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية
- لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر
- الأمن يحجز 17 كيلوغراما من الشيرا في وزان
أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)
رحّال: "بّاك صاحبي" في بعثات الصحراء .. ولوبي انفصالي بالرباط (5.00)
- غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة - (111)
- "أسود الأطلس" يزأرون في عقر دار "نسور قرطاج" بهدف النصيري - (74)
- ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي - (70)
- أخنوش يدعو إلى فك العزلة السياسية عن شباب "المغرب العميق" - (56)
- "ملائكة الرحمة" تغلق أبواب المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
السعودية والإمارات توقفان الهجومات في الحديدة
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:05
كشف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية حول الحديدة.
وأفاد المسؤول الأمريكي بأن جبهات القتال لم تتغير في الاثنتين والسبعين ساعة الأخيرة.
وتابع ماتيس بأن محادثات السلام بشأن اليمن ستنعقد فيما يبدو في مطلع ديسمبر بالسويد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - khaledtop الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:31
لاحولة ولاقوة الابالله
حان الوقت لانسحاب المغرب من هدا التحالف و ترك اليمنيين يحلو مشكلتهم فيما بينهم
حان الوقت لانسحاب المغرب من هدا التحالف و ترك اليمنيين يحلو مشكلتهم فيما بينهم
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1