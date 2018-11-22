النرويج تتهم شابا بالاعتداء الجنسي على 300 طفل

هسبريس - إفي

اتهمت النيابة العامة في النرويج شابا بارتكاب اعتداءات جنسية بحق أكثر من 300 طفل ومراهق، فيما تعد أكبر قضية من نوعها حتى الوقت الحالي في هذا البلد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في النرويج أن أكبر عدد من الجرائم المذكورة تم ارتكابه عبر الإنترنت، رغم وقوع حوادث اعتداء مباشرة أيضا.

وألقي القبض على المتهم، وهو شاب في الـ26 من عمره ويعمل حكم كرة قدم في الدوريات ذات الفئات الأدنى ويسكن في أوسلو، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام نرويجية، لأول مرة في صيف 2016 ولكن أطلق سراحه آنذاك.

وأعيد اعتقال المتهم بعد ذلك بعدة أشهر، ومنذ ذلك الوقت وهو محتجز في الحبس الاحتياطي.

جدير بالذكر أن الضحايا ليسوا من المقيمين في النرويج فقط، بل في دول أخرى مثل السويد والدنمارك.

ومن المقرر أن تصل القضية إلى المحاكم النرويجية في يناير وينتظر أن تستغرق المحاكمة عدة أشهر.