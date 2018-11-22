دهس أطفال قرب مدرسة يسقط قتلى شمال الصين

هسبريس ـ مُتابعة

دهست سيارة مجموعة من الأطفال لدى دخولهم مدرسة في مدينة "هولداو"، شمال شرق الصين، مطيحة بـ5 قتلى و18 جريحا وفق حصيلة أولية.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية أن الأطفال الجرحى تم نقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاجات، وأن سائق المركبة اعتقل، فيما تحقق السلطات بشأن الواقعة.