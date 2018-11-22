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الرئيسية | خارج الحدود | مشاهير يتهمون دار "دولتشي أند غابانا" بالعنصرية‎

مشاهير يتهمون دار "دولتشي أند غابانا" بالعنصرية‎

مشاهير يتهمون دار "دولتشي أند غابانا" بالعنصرية‎
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 22 نونبر 2018 - 15:40

شنت شخصيات صينية شهيرة هجوما عنيفا على دار أزياء "دولتشي أند غابانا" الإيطالية، عبر التواصل الاجتماعي، نتيجة استمرار تداعيات التعليقات العنصرية المنسوبة للمصمم "ستيفانو غابانا" ضد الصين.

وقد نشرت شخصيات صينية شهيرة، مثل الممثلة "شانج زيكي" المعروفة بدورها في فيلم "التنين الخفي"، والممثلة "لي بينغ بينغ" والمغنية "كاري وانج"، بيانات وطنية انتقدن فيها الدار الإيطالية عبر حساباتهن الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو".

وكتبت "وانج" على حسابها أنها ألغت تعاونها مع شركة الأزياء الإيطالية، مضيفة أن "أساس التعاون هو العلاقة الندية والاحترام المتبادل، واحترام كل منا لثقافة الأخر وتاريخه. لا يمكن انتهاك حرمة الوطن الأم. الوطن فوق كل شيء".

وقد اعتذر المصمم الإيطالي ودار الأزياء التابعة له عن الأذى الذي سببته التصريحات، لكنه قال إن "قراصنة استطاعوا اختراق موقعه ونشروا هذه التعليقات دون إرداته".

وقالت دار الأزياء الإيطالية، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "نأسف بشدة للأذى الذي سببته هذه المنشورات والتعليقات والرسائل المباشرة غير الموثقة. نحن نكن كل الاحترام للصين ولشعب الصين".

التعليقات المسيئة للصين انطوت على التقليل من الثقافة الصينية، ويقال إنها جاءت في سياق محادثة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"؛ وردا على أسئلة للعارضة "ميشيلا ترانوفا" بشأن الحملة الإعلانية المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العرض الذي كان مقررا أن تنظمه دار "دولتشي أند غابانا" في مدينة شنغهاي الصينية.

وقد تم نشر صور لهذه المحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت عبارات على لسان "غابانا" قال فيها إن مكتبه "غبي مثل التفوق الصيني" ووصف الصينيين بأنهم "رجال مافيا متغطرسين وذوي رائحة كريهة".

وقد تم إلغاء العرض الذي كان مقررا، كما نفت دار الأزياء الإيطالية صحة هذه التصريحات، لكن هذه الخطوات لم تنجح في تهدئة الغضب العام في الصين.

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