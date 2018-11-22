منفذ حدودي جديد بين إيران وكردستان العراق

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد تقرير إخباري بأن حكومة إقليم كردستان، بشمال العراق، قررت افتتاح بوابة حدودية جديدة مع إيران في غضون خمسة أشهر.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عادل صالح، حاكم منطقة كليجالي في محافظة حلبجة بالإقليم، القول :"كل شروط تعيين البوابة اكتملت ونحن في انتظار موافقة من بغداد وطهران لفتحها رسميا".

وأضاف المسؤول :"جميع المتطلبات الإدارية تم إنجازها وفقا لمتطلبات بغداد، وبمعرفة حكومة إقليم كردستان العراق".

وكانت الحكومة المركزية العراقية طلبت من حكومة إقليم كردستان ومحافظة حلبجة استكمال كافة الشروط اللازمة لإطلاق الحدود الدولية "بسته له" في حلبجة مع إيران، وذلك في غضون خمسة أشهر لبدء نشاطها الرسمي.

وبافتتاح منفذ "بسته له" الدولي يضاف منفذ آخر إلى المنافذ الحدودية الدولية مع كردستان العراق، لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران والإقليم ذاته.

وتوجد بين إيران والإقليم 8 بوابات رسمية وغير رسمية، ويصل حجم التبادل التجاري عبرها إلى ما مجموعه 6 مليارات و 800 مليون دولار سنويا.