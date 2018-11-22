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الرئيسية | خارج الحدود | وزارة الدفاع بروسيا تنعي مدير المخابرات العسكرية

وزارة الدفاع بروسيا تنعي مدير المخابرات العسكرية

وزارة الدفاع بروسيا تنعي مدير المخابرات العسكرية
هسبريس - رويترز
الخميس 22 نونبر 2018 - 13:55

قالت وزارة الدفاع في موسكو إن مدير المخابرات العسكرية الروسية، التي يلقي عليها الغرب مسؤولية سلسلة من الهجمات، توفي بعد "صراع طويل مع المرض".

ونسبت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء إلى الوزارة القول إن "إيغور كوروبوف، صاحب الـ62 عاما الذي كان يدير المخابرات العسكرية منذ عام 2016، حصل على وسام بطل روسيا لخدماته أثناء توليه المنصب، وهو أرفع وسام تمنحه الدولة الروسية".

واتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، وابنته أيضا، كما اتهمتها هولندا بمحاولة اختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في حين قالت وكالات مخابرات أمريكية إن المخابرات الروسية حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016، بينما تنفي موسكو كل هذه المزاعم.

وزادت التكهنات بشأن مصير كوروبوف منذ تقرير تداولته وسائل الإعلام الروسية يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استدعاه بعد واقعة سكريبال، وانتقد بشدة العملية التي نجا منها سكريبال وجعلت المخابرات العسكرية الروسية محط سخرية في الإعلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فلاح الخميس 22 نونبر 2018 - 14:05
بسم الله الرحمان الرحيم
إن الله يمهل ولا يهمل .
والسلام
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