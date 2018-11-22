إسرائيل تمهد لإجلاء فلسطينيّين من القدس الشرقية

هسبريس ـ مُتابعة

فتحت المحكمة العليا الإسرائيلية الباب لإجلاء نحو 700 ألف فلسطيني مقيمين في حي سلوان، بالقدس الشرقية المحتلة، في إطار معركة قانونية تطالب خلالها منظمة إسرائيلية داعمة للاستيطان بالاراض التي يعيشون فيها.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن المحكمة رفضت طلبا مقدمه 104 من السكان الفلسطينيين ضد إجلاء الحي الذي كان يقيم فيه، في مطلع القرن العشرين، مهاجرون يهود غير شرعيين قادمين من اليمن، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس".

وسلمت هذه الارض قبل 17 عاما من قبل الحراسة العامة، المسؤولة عن ملكيات من كانوا يعيشون خارج إسرائيل والاراضي التي تسيطر عليها ، لمنظمة اتيريت كوهنايم الداعمة للاستيطان، ورغم أن المحكمة أقرت بان نقل ملكية الارض شابه أخطاء، مثل عدم إخطاء المقيمين فيها، إلا أنها رفضت الطعن.

ولكن المحكمة أشارت إلى أن البت في الشكاوى سيكون من مسؤوليات محاكم أقل درجة قبل البدء في تنفيذ الاجلاء، لتسمح للمقيمين في الأراضي بمواصلة المعركة القانونية. بينما نجحت المنظمة الصهيونية، حتى الآن، في طرد أسرتين من بين نحو 70 أسرة لها ملكية الأراضي.