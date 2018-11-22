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كُتّاب وآراء
حماس تنشر صورا لقوة إسرائيلية تسللت إلى غزة
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس صورا شخصية لـ "أفراد قوة إسرائيلية خاصة" تسللت إلى قطاع غزة في 11 من الشهر الجاري.
وتم نشر ثماني صور لستة أشخاص وسيدتين على الموقع الالكتروني للقسام إضافة إلى صورتين لمركبة وشاحنة استخدمتهما القوة الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
وعقبت الكتائب في بلاغ عسكري أنها "تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت القوة الإسرائيلية بتنفيذها وتم اكتشافها شرق خان يونس" جنوب قطاع غزة.
ودعت الكتائب :"جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى التواصل لتقديم أية معلومات بخصوص صور القوة الإسرائيلية، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الالكتروني للموقع"، مؤكدة أنها ستكشف باقي خيوط العملية الفاشلة.
وكان سبعة نشطاء فلسطينيين وضابط إسرائيلي قتلوا في اشتباكات تخللها غارات إسرائيلية بعد أن قالت كتائب القسام إن عناصرها ضبطوا قوة إسرائيلية لدى تسللها إلى جنوب قطاع غزة.
واعترفت إسرائيل بذلك وقالت إن قواتها كانت في مهمة استخبارية خاصة داخل قطاع غزة.
وأدت الحادثة في حينه إلى اندلاع جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت يومين وتخللها قصف صاروخي متبادل قبل أن تتدخل مصر بإعلان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الطرفين.