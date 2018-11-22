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كُتّاب وآراء
مجلس إدارة "نيسان" يقرر عزل كارلوس غصن
صوت مجلس إدارة شركة نيسان لصناعة السيارات اليوم الخميس بالإجماع لصالح عزل كارلوس غصن من رئاسة المجلس.
وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد أمروا باعتقال غصن/ 64 عاما/ يوم الاثنين الماضي بدعوى أنه أبلغ عن قيمة أقل لراتبه بمقدار خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات من عام 2011.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا هذا القرار خلال اجتماع في مقر نيسان في مدينة يوكوهاما. كما قرر مجلس الإدارة أيضا عزل المدير التمثيلي جريج كيلي، الذي جرى إلقاء القبض عليه أيضا مطلع هذا الأسبوع.
وقالت الشركة في بيان" مجلس الإدارة أدرك أهمية المسالة وأكد على استمرار التحالف مع شركة رينو".
ويشار إلى أنه على الرغم من أنه تم عزل غصن وكيلي من منصبهما، إلا أنه يجب إجراء تصويت لحاملي الأسهم لتطبيق القرار.
وخلص تحقيق داخلي أجرته ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إلى أن غصن تلاعب في حزمة المدفوعات التي يتلقاها لسنوات.
وفضلا عن كونه رئيسا لشركة نيسان، يشغل غصن أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية ورئيس شركة ميتسوبيشي موتورز. كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز الاستراتيجي.