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الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بتحسين حكم القانون
الخميس 22 نونبر 2018 - 19:30
قال الاتحاد الأوروبي إن على تركيا "اتخاذ إجراء حاسم لتغيير الاتجاه الراهن لحكم القانون والحقوق الأساسية" وفقا لما ورد في بيان مشترك بعد اجتماعات بين الجانبين اليوم الخميس.
وفي وقت سابق اليوم وجه مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي اللوم إلى تركيا على اعتقالها صحفيين وأكاديميين وعلى مدة الحبس الطويلة على ذمة المحاكمة لسياسي كردي وذلك خلال مؤتمر صحفي اتسم بالصراحة مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في أنقرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - جلول الخميس 22 نونبر 2018 - 19:51
طلب غبي والمطلوب ماكر وهل تركيا عندما حكمت علي 74شخص بالموبد المشدد امس حكمت عليهم بدعوي الانقلاب المفتعل بلاقانون وهل حكمت علي القس الامريكي بالموبد ونفس الامحكمة حكمت عليه بالبراة بعدها بتلات ايام بلا قانون علي من يضحكون
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