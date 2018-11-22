الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بتحسين حكم القانون

هسبريس - رويترز

قال الاتحاد الأوروبي إن على تركيا "اتخاذ إجراء حاسم لتغيير الاتجاه الراهن لحكم القانون والحقوق الأساسية" وفقا لما ورد في بيان مشترك بعد اجتماعات بين الجانبين اليوم الخميس.

وفي وقت سابق اليوم وجه مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي اللوم إلى تركيا على اعتقالها صحفيين وأكاديميين وعلى مدة الحبس الطويلة على ذمة المحاكمة لسياسي كردي وذلك خلال مؤتمر صحفي اتسم بالصراحة مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في أنقرة.