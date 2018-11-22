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الرئيسية | خارج الحدود | صادرات موريتانيا من السمك تقارب مليار دولار

صادرات موريتانيا من السمك تقارب مليار دولار

صادرات موريتانيا من السمك تقارب مليار دولار
هسبريس - متابعة
الخميس 22 نونبر 2018 - 20:40

قال رئيس الوزراء الموريتاني محمد سالم ولد البشير إن صادرات بلاده من الثروة السمكية تجاوزات 900 مليون دولار أمريكي في 2018 مقابل 450 مليون دولار في 2014 .

وأوضح ولد البشير- في عرض حصيلة عمل الحكومة للسنة الحالية أمام البرلمان، اليوم الخميس، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري للفترة 2015-2019 ساهم فى تحقيق زيادة ملموسة في عائدات صادرات القطاع.

وأضاف أن رقم أعمال الصيد البحري سنة 2018 يقدر بأكثر من 900 مليون دولار أمريكي، مقابل 450 مليون دولار سنة 2014 مبرزا أن القطاع يخلق حاليا حوالي 60 ألف فرصة عمل موزعة بين جميع شعب الصيد البحري.

وقال رئيس الوزراء إن حكومة بلاده تتوقع أن يتجاوز متوسط النمو بالنسبة للاقتصاد الموريتاني نسبة 5 %، خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يبلغ فائض الميزانية 0.6 % من الناتج الداخلي الخام، خلال نفس الفترة.

وقال ولد البشير إنه بالنسبة لسنة 2019 يتوقع أن تبقي نسبة التضخم أقل من 4 % مشيرا إلى أن احتياطات البنك المركزي من النقد الاجنبي بلغت نهاية أكتوبر الماضي، 900 مليون دولار أمريكي، بما يغطي تكلفة استيراد السلع والخدمات لستة أشهر مقبلة.

ويواجه الاقتصاد الموريتاني منذ سنوات أزمة عائدات ناتجة عن تراجع أسعار الحديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - hmida la feraille الخميس 22 نونبر 2018 - 20:59
لقد تهافتت كل من روسيا و الصين و الاتحاد الاوربي على الصيد بمنطقه الصحراء الكبرى. حيت يستغل بارونات الصيد بالكميه الكبرى عبر بارجات بوسطها مصانع. ادخلو يوتوب ز تصفحو الخطر الدي سوف ياحق المغرب و موريطانيا من انقراض الاسماك الى عشره سنين القادمه. الدول المتحلفه التى لا تصنع شياا تعتمد على خيرات الطبيعه و اهدايها الى اسيادها ببلاش. لمادا يعول اقتصاد الدولتين في بيع الاسماك عوض صنع الاله او السيارات او قطاع اخر؟
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23
2 - سعيد الخميس 22 نونبر 2018 - 21:02
اواه،لا أكاد لا أصدق، موريتانيا صدرت ما قيمته مليار دولار من الأسماك، ؟ إذن كم صدر المغرب ؟؟؟؟،خمسة أو عشرة اضعافها (أكثر من الفوسفات، و أكثر من السياحة ) كين جوج حوائج اما موريتانيا كذبت ،و اما أن المصدرين المغاربة كذبوا ) و فرشاتهم دولة بسيطة في الصيد البحري لاكنها صرحت بالأرقام الحقيقية ،،،،
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20
3 - عبدالله الخميس 22 نونبر 2018 - 21:05
ادن بعملية حسابية بسيطة نكتشف أن المغرب يخسر سنويا أكثر من مليار دولار في اتفاق الصيد البحري مع أوروبا و هده الأموال تدهب لخزائن أوروبا و اسبانيا خصوصا . و يخرج علينا المسؤولون المغاربة ليخبرونا عن وضعية الأقتصاد المغربي الصعبة و ضرورة التقشف و رفع الأسعار و الضرائب . حسبنا الله و نعم الوكيل أن لا يحرق قلبي من يسرق أموال الشعب بقدر ما أكره من يرضى لنفسه أن يكون شيطانا أخرس و حداءا في قدم المسؤولول الفاسد يستعمله لدعس المواطن...هنيئا لك سي العثماني لقد وصلت القاع و حفرته و أنت تصنع حضيضا أعمق بكثير لم يسبقك اليه بشر و لا ....................
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7
4 - N.H الخميس 22 نونبر 2018 - 21:09
و صادرات المغرب لي عندو جوج بحور من التروة السمكية كم بلغت؟و إلى أين ذهبت؟؟؟
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4
5 - avis الخميس 22 نونبر 2018 - 21:09
alors pourquoi le maroc ne fait pas la même chose, sachant que ce dernier possède des côtes plus larges.
pourquoi donné ce trésor aux pays européens pour 50 millions d'euros ?!
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1
6 - samsam الخميس 22 نونبر 2018 - 21:10
موريتانيا ربحت 450 مليون دولار سنة 2014 والمغرب كيكري البحر ب-40 مليون يورو في العام ؟؟؟؟؟؟ لمادا لا يتحكم المغرب فالبيع بما أنه صاحب الانتاج. الحل هو تأسيس قطاع صناعي مهيكل متكامل لصيد وتصدير الأسماك إلى جميع الأسواق العالمية. وديرو غير كيف موريتانيا انتوما بعتو البلاد أو قهرتونا
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6
7 - عادل الخميس 22 نونبر 2018 - 21:18
و حنا كايبيعو البحر ب 2 دريال 10 مليار ديال درهم نصف اعتمادات المقاصة بيك يا وليدي
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8 - Kamal Deutschland الخميس 22 نونبر 2018 - 21:32
بعض الإخوان يتسائلون لماذا هذا الفرق بيننا وبينهم وكيف أننا نتفق مع أوروبا ب 40 مليون يورو. السبب بسيط لأن موريطانيا لاتعاني من ٱستثمار جارة السوء الملايير من أجل تقسيمها.المغرب مضطر لإنتهاج سياسة العصى من الوسط لإرضاء الأوروبيين.المغرب ينتهج سياسة علي وعلى أعدائي.المهم مايديوش الصحراء ومايستافدوش منها.مؤسف ولكن الحقيقة.اللهم شتت من يريد تشتيت وتفريق الأمة ويساعد على نهب ثرواتها.
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