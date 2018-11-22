صادرات موريتانيا من السمك تقارب مليار دولار

هسبريس - متابعة

قال رئيس الوزراء الموريتاني محمد سالم ولد البشير إن صادرات بلاده من الثروة السمكية تجاوزات 900 مليون دولار أمريكي في 2018 مقابل 450 مليون دولار في 2014 .

وأوضح ولد البشير- في عرض حصيلة عمل الحكومة للسنة الحالية أمام البرلمان، اليوم الخميس، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري للفترة 2015-2019 ساهم فى تحقيق زيادة ملموسة في عائدات صادرات القطاع.

وأضاف أن رقم أعمال الصيد البحري سنة 2018 يقدر بأكثر من 900 مليون دولار أمريكي، مقابل 450 مليون دولار سنة 2014 مبرزا أن القطاع يخلق حاليا حوالي 60 ألف فرصة عمل موزعة بين جميع شعب الصيد البحري.

وقال رئيس الوزراء إن حكومة بلاده تتوقع أن يتجاوز متوسط النمو بالنسبة للاقتصاد الموريتاني نسبة 5 %، خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يبلغ فائض الميزانية 0.6 % من الناتج الداخلي الخام، خلال نفس الفترة.

وقال ولد البشير إنه بالنسبة لسنة 2019 يتوقع أن تبقي نسبة التضخم أقل من 4 % مشيرا إلى أن احتياطات البنك المركزي من النقد الاجنبي بلغت نهاية أكتوبر الماضي، 900 مليون دولار أمريكي، بما يغطي تكلفة استيراد السلع والخدمات لستة أشهر مقبلة.

ويواجه الاقتصاد الموريتاني منذ سنوات أزمة عائدات ناتجة عن تراجع أسعار الحديد.