ولي العهد السعودي يغادر اليوم في جولة عربية

هسبريس - متابعة

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، جولة خارجية تشمل عدداً من الدول العربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الديوان الملكي في بيان، إنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من قادة الدول، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".

من جهتها ذكرت قناة "العربية" أن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تنطلق من الإمارات العربية المتحدة.