24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أثرياء البلاد في ميزان العمل الإنساني .. شحّ العطاء وحبّ التباهي (5.00)

  2. الملحون .. فن مغربي عريق يقاوم هيمنة الأنماط الموسيقية الجديدة (5.00)

  3. تلاميذ مغاربة ينافسون عباقرة أولمبياد "الروبوت" (5.00)

  4. مظلة داخل حافلة (5.00)

  5. جامعة الكرة تصدم نادي آسفي وتنصف بنهاشم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ولي العهد السعودي يغادر اليوم في جولة عربية

ولي العهد السعودي يغادر اليوم في جولة عربية

ولي العهد السعودي يغادر اليوم في جولة عربية
هسبريس - متابعة
الخميس 22 نونبر 2018 - 18:05

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، جولة خارجية تشمل عدداً من الدول العربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الديوان الملكي في بيان، إنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من قادة الدول، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".

من جهتها ذكرت قناة "العربية" أن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تنطلق من الإمارات العربية المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.