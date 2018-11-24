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كُتّاب وآراء
"فيسبوك" يدفع 100 مليون يورو للخزانة الإيطالية
ستدفع شركة "فيسبوك" 100 مليون يورو للخزانة الإيطالية لتسوية وضعها الضريبي وإغلاق التحقيقات الجارية بشأن مزاعم تورطها في تهرب ضريبي بين عامي 2010 و2016، حسبما أفادت وزارة الخزانة الإيطالية.
ويهدف الاتفاق إلى "إنهاء الدعاوى القضائية المتعلقة بالتحقيقات الضريبية التي تقوم بها إدارة الأموال العامة بالتنسيق مع مكتب إدعاء ميلانو فيما يتعلق بالفترة من 2010 إلى 2016"، بحسب ما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية وعدت بدفع "أكثر من 100 مليون يورو" للخزانة الإيطالية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن توصلت السلطات الإيطالية سابقا إلى اتفاقات مماثلة مع شركات تكنولوجية عملاقة مثل (غوغل) و(أمازون) و(آبل).