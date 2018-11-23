مشاجرة زوجية تتسبب في مقتل 5 أشخاص بالصين

هسبريس - إفي

تشتبه السلطات الصينية في أن حادث الدهس الذي أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 19 عند مدخل مدرسة بمدينة هولوداو شمال شرقي الصين، قد يعود إلى أن سائق المركبة كان في حالة غضب عقب مشاجرة مع زوجته، وفقا لما نقلته صحيفة (كايشين) عن مصادر شرطية.

ووقع الحادث الخميس لدى خروج أعداد كبيرة من الأطفال من المدرسة، ما أودي بحياة خمسة أشخاص وإصابة 19 ثلاثة منهم في حالة خطرة.

ويبدو أن المسؤول عن الحادث، وهو عاطل يدعى هان جيهوا (29 عاما) حاول الفرار عقب الواقعة لكه اعتقل بعدها بقليل على يد الشرطة المحلية.

ووصفت الشرطة هان بأنه شخص منطوي، ضيق الآفق ويعاني من الارتياب وله ميول انتحارية.

وفي الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت السيارة وهي تخرج عن طريقها لتدهس بسرعة كبيرة الحشود أمام المدرسة الواقعة بمقاطعة لياونينغ (شمال شرق).

وعلى الرغم من أن الصين تحاول دائما الحفاظ على صورتها كبلد آمن، تشيع الهجمات ضد مراكز تعليمية في هذا البلد، ووقع أخرها في 26 أكتوبر الماضي، حين جرحت إمرأة تبلغ من العمر 39 عاما، بسكين مطبخ، 14 طفلا في روضة أطفال بمنطقة تشونج كينج غربي البلاد.