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كُتّاب وآراء
إسبانيا تقدّم مساعدات لشراء السيارات الكهربائية
أكدت وزيرة التحول البيئي في إسبانيا، تيريزا ريبيرا، أنه سيتم خلال أسابيع الدعوة إلى تقديم مساعدات لشراء السيارات والدراجات الكهربائية.
ونفت ريبيرا في مقابلة مع صحيفة (البرويوديكو دي كتالونيا) الكشف عن حجم المساعدات التي ستقدمها الحكومة.
واعتبرت أنه يجب على المواطنين أن "يفقدوا الخوف" من السيارات الكهربائية.
وقالت إن "إسبانيا في ذيل طابور شراء السيارات الكهربائية هي ودول شرق أوروبا".
وتتضمن مسودة مشروع قانون التغير المناخي لوزارتها، حظر بيع السيارات المنتجة لثاني أكسيد الكربون بحلول 2040 وحظر استخدامها في 2050.