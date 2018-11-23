عشرات القتلى في انفجار بمسجد في أفغانستان

هسبريس - رويترز

قال مسؤولون في إقليم خوست بشرق أفغانستان إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع اليوم الجمعة في مسجد بالإقليم.

وأفاد مسؤول أمني بإن المسجد موجود في قاعدة عسكرية في منطقة إسماعيل خيل في خوست.

وذكر مسؤول أمني آخر أن أكثر من 26 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في الانفجار الذي وقع أثناء صلاة الجمعة.