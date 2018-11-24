الأطباء يضربون عن العمل بالمستشفيات الإيطالية

هسبريس - متابعة

بدأ الأطباء في إيطاليا الجمعة، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجا على عدم كفاية الدعم المادي لقطاع الصحة العامة.

وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية أنه سيجري إرجاء نحو 40 ألف عملية كان من المخطط إجرائها خلال ساعات الإضراب، فيما سيواصل أقسام الإسعافات تقديم الخدمات.

ويرجع إضراب الأطباء إلى قلة الدعم المالي لقطاع الصحة مقارنة بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وعدم تجديد العقود معهم منذ 10 سنوات.

كما يشتكي الأطباء من ساعات العمل الطويلة، وقلة المنح الدراسية المطلوبة لتخصص الخرجين الجدد، وتصاعد الاعتداءات عليهم من قبل أقارب المرضى، ونقص الموظفين في بعض المستشفيات.