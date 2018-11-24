24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ما نقص مال من صدقة" .. مبادرة مغربية تحفز نشر العمل الإنساني (5.00)

  2. بوصوف يرسم الممرات الآمنة والممكنة للحوار بين المغرب والجزائر (5.00)

  3. مبروكي: "سيرْ مْعَ لّي أحْسْنْ مْنّْكْ" .. نصيحة مغربية "منحرفة" (5.00)

  4. طلب تأشيرة زيارة فرنسا (4.00)

  5. خلافات الأغلبية تعمق تأجيل مناقشة قانون الأمازيغية في البرلمان (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | استطلاع: كرامب-كارينباور تقترب من خلافة ميركل

استطلاع: كرامب-كارينباور تقترب من خلافة ميركل

استطلاع: كرامب-كارينباور تقترب من خلافة ميركل
هسبريس - إفي
السبت 24 نونبر 2018 - 01:39

تتفوق الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، انجريت كرامب-كارينباور، بشكل واضح في استطلاعات الرأي على المرشحين من الجناح اليميني للحزب، فريدريش ميرتس وينس شبان، وذلك خلال حملة لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبحسب استطلاع أجرته قناة (ZDF) ونشر الجمعة، يعتبر غالبية المواطنين أن كرامب-كارينباور أكثر مصداقية وودا وقربا من المواطن، بنسبة تتراوح بين 30 و33% عن كل صفة من السالف ذكرها، بينما حصل منافسها ميرتس على 16%.

وحصل وزير الصحة، ينس شبان، على نسبة من 8 إلى 5%.

وسيجري انتخاب خليفة ميركل في رئاسة الحزب، في المؤتمر القادم للحزب الديمقراطي المسيحي، الذي سيعقد في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر في هامبورغ.

وجري الترشح على رئاسة الحزب، بعد إعلان ميركل في 29 أكتوبر الماضي، أنها لن تترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي، لتنهي رئاستها للحزب بعد 18 عامًا، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وستترك ميركل بعد نهاية حكمها كافة المناصب السياسية.

وقد عقد المرشحون الثلاثة لخلافة الزعيمة الألمانية لقاءات متتالية مع أنصارهم، بما في ذلك 4 مؤتمرات إقليمية، في جولة ستنتهي يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، في برلين.

وأشارت الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى أن سياسة الهجرة وحق اللجوء،كانتا من القضايا المحورية فى الاجتماعات، في حين يطمح أتباعها لإضفاء مزيد من الطابع اليميني على الحزب.

ويتبنى وزير الصحة شبان سياسات متشددة فيما يتعلق بالهجرة، بينما دعا ميرتس، الذي يمثل مجموعة المحافظين،إلى إجراء نقاش في ألمانيا حول الحق الذي يكفله الدستور لطلب اللجوء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.